بيانات سوق العمل تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تتحول للارتفاع

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، عقب صدور بيانات أظهرت مرونة سوق العمل، رغم استمرار مخاوف المستثمرين من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.67% أو 52 نقطة إلى 47119 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 «بنحو 0.84 % عند 6766 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع المجمع 1.18 % إلى 23300 نقطة.

وكشفت بيانات صدرت من «إيه دي بي»، إضافة القطاع الخاص الأمريكي 42 ألف وظيفة في أكتوبر، أعلى من التوقعات البالغة 22 ألف وظيفة، مقارنة بفقدان 29 ألف وظيفة في سبتمبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة ألقاها في إفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إن سوق الأسهم الأمريكية ستسجل المزيد من المستويات القياسية المرتفعة.

وأوضح أن سوق الأسهم حققت مستويات قياسية مرتفعة عديدة خلال الأشهر التسعة الماضية، وستشهد ارتفاعاً حاداً مجدداً.

وأضاف أنه على الرغم من تمتع الولايات المتحدة بالاقتصاد الأقوى على الإطلاق، إلا أن إغلاق الحكومة يؤثر عليه سلباً، قائلاً: إنه يؤثر على سوق الأسهم حالياً، ولو قليلاً.

محو الخسائر

وأنهت الأسواق الأوروبية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، لتمحو خسائرها المبكرة متتبعةً الاتجاه الإيجابي في «وول ستريت»، مع تحسن شهية المستثمرين للأسهم التقنية بعد موجة قلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.23% إلى 571.9 نقطة، بعد هبوطه إلى مستوى يقارب 570 نقطة خلال الجلسة.

وزاد مؤشرا «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.64% إلى 9777 نقطة، و«داكس» الألماني 0.42% إلى 24049 نقطة، فيما استقر «كاك 40» الفرنسي عند 8074 نقطة.

وجاء التعافي في أوروبا عقب انتعاش مماثل في الأسواق الأمريكية، حيث صعدت مؤشرات الأسهم الرئيسة صباح الأربعاء مدفوعة بمكاسب لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أثارت تحذيرات قادة مؤسسات مالية كبرى في وول ستريت قلق المستثمرين من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا، ودعوتهم للاستعداد لتراجع محتمل في الأسواق خلال العامين المقبلين.

وعلى صعيد تطورات موسم نتائج الأعمال، حققت «نوفو نورديسك» أرباحاً صافية بقيمة 20 مليار كرونة (3.1 مليارات دولار) في الربع الثالث تماشياً مع التوقعات، لكن سهم صانعة الأدوية الدنماركية هبط 4.49% إلى 301.05 كرونة.

في المقابل، ارتفعت أسهم «بي إم دابليو» الألمانية 6.85% إلى 85.80 يورو، بعد إعلان صانعة السيارات الألمانية تحقيق أرباح تشغيلية 2.3 مليار يورو، بما يتماشى مع التقديرات.

وتكبدت «أورستد» خسارة صافية قدرها 1.7 مليار كرونة خلال الربع المنتهي في سبتمبر، لكنها جاءت أقل من التوقعات عند 1.95 مليار كرونة، فيما انخفض سهم شركة الطاقة المتجددة الدنماركية 2% إلى 15.17 يورو.