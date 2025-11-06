مرونة سوق العمل الأمريكي تدعم «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، عقب صدور بيانات أظهرت مرونة سوق العمل، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا.

وخلال التعاملات صعدت مؤشرات «وول ستريت»، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.2 % أو 52 نقطة إلى 47119 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.46 % عند 6766 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» 0.77 % إلى 23300 نقطة.

وانخفض سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» 3.75 % إلى 45.35 دولاراً، وتراجع سهم «بلانتير» 3.6 % إلى 184.43 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين.

وكشفت بيانات صدرت من «إيه دي بي» عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 42 ألف وظيفة في أكتوبر، أعلى من التوقعات البالغة 22 ألف وظيفة، مقارنة بفقدان 29 ألف وظيفة في سبتمبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة ألقاها في إفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إن سوق الأسهم الأمريكية ستسجل المزيد من المستويات القياسية المرتفعة.

وأوضح أن سوق الأسهم حققت مستويات قياسية مرتفعة خلال الأشهر التسعة الماضية، وستشهد ارتفاعاً حاداً مجدداً.وأضاف ترامب أنه على الرغم من تمتع الولايات المتحدة بالاقتصاد الأقوى على الإطلاق، إلا أن إغلاق الحكومة يؤثر فيه سلباً، قائلاً إنه يؤثر في سوق الأسهم حالياً، ولو قليلاً.

وتسارعت موجة البيع في أسهم شركات أشباه الموصلات عالمياً، مع تصاعد المخاوف بشأن تقييمات الشركات العاملة في قطاعات ترتبط بالذكاء الاصطناعي. وهبطت أسهم شركات رقائق الذاكرة الكورية الجنوبية «سامسونج إلكترونكس»، و«إس كيه هاينكس»، أمس. (نيويورك - وكالات)