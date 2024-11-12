تراجع الأسهم الأوروبية إثر بيانات اقتصادية سلبية من ألمانيا وبريطانيا

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات سلبية أظهرت تسارع التضخم في ألمانيا، وارتفاع البطالة في المملكة المتحدة.

انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1% إلى 507 نقاط، مع انخفاض أسهم التعدين 1.44%، والسيارات والكيماويات بأكثر من 1%.



وتراجعت مؤشرات «داكس» الألماني 1.1% وفايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.96%، و«كاك» الفرنسي بنسبة 1.15%، وفوتسي الإيطالي 1.07%.

أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، تسارع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 2% في أكتوبر من 1.6% في سبتمبر و1.9% في أغسطس.



وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن عودة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في أكبر اقتصادات أوروبا مجدداً بعدما انخفض التضخم دون المستوى المستهدف عند 2%.



وأوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات البريطاني، ارتفاع متوسط معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر إلى 4.3% من 4% في الأشهر الثلاثة بين يونيو وأغسطس.