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أعمال

تراجع الأسهم الأوروبية إثر بيانات اقتصادية سلبية من ألمانيا وبريطانيا

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وكالات

 تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات سلبية أظهرت تسارع التضخم في ألمانيا، وارتفاع البطالة في المملكة المتحدة.
انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1% إلى 507 نقاط، مع انخفاض أسهم التعدين 1.44%، والسيارات والكيماويات بأكثر من 1%.

وتراجعت مؤشرات «داكس» الألماني 1.1% وفايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.96%، و«كاك» الفرنسي بنسبة 1.15%، وفوتسي الإيطالي 1.07%.
أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، تسارع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 2% في أكتوبر من 1.6% في سبتمبر و1.9% في أغسطس.

وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن عودة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في أكبر اقتصادات أوروبا مجدداً بعدما انخفض التضخم دون المستوى المستهدف عند 2%.

وأوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات البريطاني، ارتفاع متوسط معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر إلى 4.3% من 4% في الأشهر الثلاثة بين يونيو وأغسطس.