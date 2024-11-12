أسهم الرقائق تهبط بمؤشر «نيكاي» الياباني

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة، الثلاثاء، ليغلق منخفضاً مع استمرار تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات في جلسة ما بعد الظهيرة.وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً بنسبة 0.4 بالمئة عند 39376.09 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.07 بالمئة عند 2741.52 نقطة.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية في الهبوط وكانت أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي القياسي.

وكان المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجع 2.5 بالمئة الاثنين.

ويقيم المستثمرون تقريراً نشرته رويترز مطلع الأسبوع، وذكر أن الولايات المتحدة أمرت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بوقف شحنات الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين.

وتراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون، وهما من الشركات الكبيرة على المؤشر نيكاي، 3.2 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب، بينما نزل سهم شركة لازرتك 4.4 بالمئة

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 بالمئة.

وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات.

وأعلنت شركة طوكيو إلكترون أيضاً عن نتائجها المالية بعد إغلاق السوق.

وقال ماكي ساوادا المحلل في شركة نومورا للأوراق المالية «نظراً للزخم القوي للمؤشر نيكاي على مدى الأيام القليلة الماضية، أعتقد أننا قد نشهد بعض التحركات لضمان الأرباح».

وارتفع المؤشر نيكاي لفترة وجيزة إلى 39866.72 نقطة قبل أن يغلق منخفضاً للمرة الأولى في ثلاث جلسات.

وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، قدم ضعف الين بعض الدعم لأسهم الشركات المرتبطة بالتصدير في اليابان. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا موتور وسهم سوزوكي موتور بنحو 2.4 بالمئة لكل منها.

وكان قطاع معدات النقل، الذي يضم تويوتا موتور وشركات صناعة سيارات أخرى، هو القطاع الأفضل أداءً بارتفاع بلغ 1.9 بالمئة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة ريكروت هولدنجز 3.8 بالمئة بعد أن رفعت وكالة التوظيف توقعاتها للأرباح أمس الاثنين.

وقفز سهم نيسان موتور ما يصل إلى 20.6 بالمئة بعد أن أظهر تقرير أن كياناً مرتبطاً بصندوق الاستثمار النشط إفيسيمو كابيتال مانجمنت استحوذ على حصة في شركة صناعة السيارات المتعثرة.