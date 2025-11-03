المؤشرات الأوروبية تستهل نوفمبر على ارتفاع وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية وإعلانات الأرباح الفصلية

استهلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع والشهر الجديد على ارتفاع طفيف، وسط ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية وإعلانات الأرباح الفصلية.

وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.31% ليصل إلى 572.75 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66% ليصل إلى 24059.01 نقطة. كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.21% إلى 9732.37 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.13% عند 8117.22 نقطة.

واستهلت شركة الطيران منخفض التكلفة «رايان إير» موسم إعلان النتائج، إذ أفصحت عن أرباح صافية بلغت 1.72 مليار يورو (1.98 مليار دولار) في الربع الثاني، و2.54 مليار يورو في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 42%، جاءت متوافقة مع تقديرات المحللين.

كما أعلنت الشركة عن ارتفاع إيرادات النصف الأول بنسبة 13% لتصل إلى 9.82 مليارات يورو.

وتقدمت أسهم GTT بنسبة 4.3% بعد أن رفعت الشركة الفرنسية المتخصصة في أنظمة احتواء الغاز الطبيعي المسال توقعاتها السنوية لإيراداتها وأرباحها الأساسية. وقاد مؤشر النفط والغاز الأوسع نطاقاً مكاسب القطاعات بارتفاع بنسبة 1.1%. كما تلقى قطاع الطاقة دفعة قوية بفضل ارتفاع سهم شركة بي بي بنسبة 1.7% بعد أن أعلنت الشركة البريطانية عن خطط لبيع حصص في أصولها في حوضي برميان وإيجل فورد في قطاع النفط والغاز البري الأمريكي إلى صناديق تديرها شركة الاستثمار "سيكث ستريت" مقابل 1.5 مليار دولار.

وانخفض سهم كامباري بنسبة 4% بعد أن أعلنت شرطة الضرائب الإيطالية عن مصادرة أسهم بقيمة 1.29 مليار يورو (1.5 مليار دولار) من شركة قابضة مقرها لوكسمبورغ تسيطر على مجموعة المشروبات الإيطالية، وذلك بسبب مزاعم تهرب ضريبي.

ومن ناحية أخرى، انخفض سهم "بوست إن إل" بنسبة تقارب 4% بعد أن أعلنت المجموعة البريدية الهولندية عن خسارة تشغيلية ربع سنوية فاقت التوقعات، مشيرةً إلى تزايد الضغوط على عمليات البريد المحلي مع انخفاض حجم المعاملات وتركز الإيرادات بشكل متزايد بين عدد قليل من العملاء الرئيسيين.

ومن المقرر أن تلي نتائج «رايان إير» مجموعة من إعلانات الأرباح خلال الأسبوع، تشمل شركات «بي بي» و«فيراري» و«أرامكو» يوم الثلاثاء، ثم «بي إم دبليو» و«فيستاس» يوم الأربعاء. أما يوم الخميس، فستُعلن نتائج كل من «كومرتس بنك» و«دياجو» و«راينميتال» و«أسترازينيكا» و«ميرسك»، فيما ستصدر «ريشمونت» نتائجها الأحدث يوم الجمعة.

وسيُعلن البنك المركزي السويدي «ريكسبنك» قراره بشأن معدلات الفائدة يوم الأربعاء، تليه يوم الخميس سياسة بنك إنكلترا النقدية، وسط انقسام بين المحللين حول ما إذا كان البنك سيُبقي على المعدلات دون تغيير أو سيبدأ بخفضها. كما سيصدر «بوندسبنك» الألماني تقريره الأحدث حول الاستقرار المالي.