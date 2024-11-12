سوق دبي فوق 4650 نقطة بمكاسب ملياري درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه فوق 4650 نقطة في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق بـ 0.27 %، أو ما يعادل 12.6 نقطة، مسجلاً 4652.43 نقطة، ليربح السوق ما يناهز ملياري درهم، بدعم أداء قطاعي العقارات والمالية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 765.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 767.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 4.53 دراهم، ليقود ارتفاعات 31 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 103.6 ملايين درهم، ليغلق مرتفعاً 1.25%، عند 8.94 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 52.3 مليون درهم، صاعداً بأكثر من 1 % عند 19.4 درهماً، ثم «ديار للتطوير» بسيولة 49.5 مليون درهم، ليغلق عند 0.828 درهم، مرتفعاً 2.86 %.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أجيليتي للمخازن» 8.36 %، و«أمان» 3.84 %، و«سبينس» 3.3 %.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 10.6 ملايين درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 113.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 103 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9435.87 نقطة، متراجعاً 0.14 %.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 192 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 135.4 مليون درهم، ثم «أيبيكس للاستثمار»، بسيولة 106.5 ملايين درهم، ليغلق مرتفعاً 1.7 %.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم «الفجيرة لصناعات البناء» 14.84 % بالحد الأقصى، و«الخليج للمشاريع الطبية» 12.2 %، و«رأس الخيمة الوطنية» 10 %، و«أجيليتي جلوبال» 9 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و523.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 614.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 34.3 ألف صفقة.