أسبوع حافل بنتائج 22 شركة في أسواق الإمارات

تستكمل أسواق الأسهم المحلية الإعلان عن نتائج البنوك والشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. ومن المقرر أن تعلن 22 شركة النتائج المالية خلال الأسبوع الذي ينتهي في 7 نوفمبر.

وتعقد مجالس الإدارة لهذه الشركات اجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، ستناقش فيها بشكل رئيس البيانات المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وتتضمّن قائمة أبرز البنوك والشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع: «بنك المشرق، والصناعات الوطنية، والرمز كوربوريشن، وديار للتطوير، وبنك الإمارات للاستثمار، وألفا ظبي القابضة، وبرجيل القابضة، ومجموعة أغذية، والعالمية القابضة».

ومن المرجح أن تؤدي هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تسهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداءً جيداً وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 3 نوفمبر:

«المشرق» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«الصناعات الوطنية» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«مزايا» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«الرمز» تناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«الخليج للملاحة» توافق على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

«سوق دبي المالي» اجتماع المحللين لمناقشة البيانات المالية لـ9 أشهر.

«ميثاق للتأمين للتكافلي» تناقش أموراً داخلية.

«ألفا ظبي القابضة» تناقش البيانات المالية لـ9 أشهر.

«برجيل القابضة» تناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

الثلاثاء 4 نوفمبر:

«أملاك» تناقش أموراً داخلية.

«الأسمنت الوطنية» تناقش البيانات المالية للربع الثالث 2025.

«ديار للتطوير» تناقش البيانات المالية للربع الثالث 2025.

«أجيليتي» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«أسمنت الخليج» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

الأربعاء 5 نوفمبر:

«وطنية» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«ميثاق للتامين التكافلي» توافق على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

«الفجيرة الوطنية للتأمين» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«إيه دي إن إتش للتموين» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«أغذية» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«العالمية القابضة» تناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«سبيس 42» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«الواحة كابيتال» تناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«ألفا داتا» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

الخميس، 6 نوفمبر

«تيكوم» اجتماع المحللين لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«إعمار العقارية» اجتماع المحللين لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«إعمار للتطوير» اجتماع المحللين لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«الفجيرة لصناعات البناء» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«أدنوك للحفر» أحقية أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم عن الربع الثالث للعام المالي 2025.

الجمعة 7 نوفمبر:

«الإمارات للاستثمار» يناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«رأس الخيمة لصناعة الأسمنت» اجتماع لجنة التدقيق لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث.