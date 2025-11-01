ارتفاع «وول ستريت» بدعم عمالقة الشركات

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع تقييم نتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا ومتابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي حول مستقبل السياسة النقدية.

وخلال التعاملات زاد «داو جونز» 0.1% أو 46 نقطة إلى 47569 نقطة وارتفع «ستاندرد آند بورز» 0.65% أو 44 نقطة إلى 6865 نقطة، وصعد «ناسداك» 1.3% أو 316 نقطة إلى 23885 نقطة. وصعد سهم «أمازون» 10.85% إلى 247.22 دولاراً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها بنحو 40% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلنت «أبل» أرباح الربع الرابع من السنة المالية والتي فاقت توقعات المحللين، وقدمت توقعات قوية للشركة للربع المنتهي في ديسمبر. وبلغت ربحية السهم 1.85 دولار، مقابل توقعات بنحو 1.77 دولار وبلغت الإيرادات 102.47 مليار دولار، مقابل تقديرات 102.24 مليار دولار. وبلغ صافي دخل الربع الرابع 27.5 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم ارتفاعاً من 14.7 مليار دولار، أو 0.97 دولار في العام السابق.