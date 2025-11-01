17.46 % قفزة سوق دبي في 10 أشهر بمكاسب 140.4 ملياراً

تصدرت مؤشرات أسواق دبي والكويت ومسقط مكاسب الأسواق الخليجية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2025، ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوي منذ بداية العام، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي 17.46% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 6059.43 نقطة في آخر جلسات أكتوبر، ليربح رأس ماله السوقي 140.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 1.047 تريليون درهم بآخر جلسات أكتوبر، من 906.9 مليارات نهاية تداولات ديسمبر الماضي. ومنذ بداية 2025 اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.06 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 62.24 مليار درهم مقابل مبيعات 57.2 مليار درهم.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات سوق دبي بنمو 99.54%، وصعدت أسهم الاتحاد العقارية 96.1%، وجي إف إتش المالية 81.97%، والخليج للملاحة 71.05%.

وعلى مستوى الأداء الشهري صعد مؤشر سوق دبي 3.76% إلى 6059.43 نقطة، رابحاً ما يناهز 51.9 مليار درهم خلال أكتوبر.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 7.23% منذ بداية العام الجاري ليغلق عند 10099.90 نقطة.

وتصدر سهم «إي سفن - أذونات» ارتفاع السوق منذ بداية العام بنسبة 159.96%. وخلال 10 أشهر ارتفعت بورصة مسقط 22.5%، والكويت 22.03%، والبحرين 3.88%، وقطر 3.65% وتراجعت بورصة السعودية 3.49%.