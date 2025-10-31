نتائج عمالقة التكنولوجيا تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تودع أكتوبر بتراجع



ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، ومتابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي للحصول على مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية.

وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.1 % أو 46 نقطة إلى 47569 نقطة قبل أن يتحول إلى تراجع طفيف بنحو 0.14 %، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.65 % أو 44 نقطة إلى 6865 نقطة، وصعد «ناسداك» 1.3 % أو 316 نقطة إلى 23885 نقطة.

وصعد سهم «أمازون» 10.85 % إلى 247.22 دولاراً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها بنحو 40 % خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلنت شركة «آبل» الخميس، عن أرباح الربع الرابع من السنة المالية والتي فاقت توقعات المحللين، وقدمت توقعات قوية للشركة للربع المنتهي في ديسمبر.

وبلغت ربحية السهم 1.85 دولار، مقابل توقعات بنحو 1.77 دولار، فيما بلغت الإيرادات 102.47 مليار دولار، مقابل تقديرات 102.24 مليار دولار وبلغ صافي دخل عملاق التكنولوجيا في الربع الرابع حوالي 27.5 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم الواحد، ارتفاعاً من 14.7 مليار دولار، أو 0.97 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 1.77 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وبلغت إيرادات آيفون 49.3 مليار دولار، مقابل تقديرات 50.19 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات ماك 8.73 مليارات دولار، مقابل تقديرات 8.59 مليارات دولار، وبلغت إيرادات آيباد 6.95 مليارات دولار، مقابل تقديرات 6.98 مليارات دولار.

وتلقت الأسهم دعماً من هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عقب توصل واشنطن إلى اتفاق مع بكين لمدة عام بشأن المعادن الأرضية النادرة مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.

خسائر أوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات أكتوبر، لتسجل خسائر أسبوعية في ظل تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، والآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.51 % إلى 571 نقطة، ليختتم الأسبوع بخسارة 0.67 %، لكنه سجّل مكاسب شهرية ضعيفة بنسبة 0.25 %.

وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.44 % إلى 9717 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 0.74 % و2.38 % على الترتيب.

أما مؤشر «داكس» الألماني فتراجع 0.67 % إلى 23958 نقطة، ليهبط 1.16 % على مدار الأسبوع، و1.72 % في أكتوبر.

وفي فرنسا، انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.44 % إلى 8121 نقطة، ليعمق خسارته خلال الأسبوع إلى 1.27 %، لكنه ارتفع 0.49 % على مدار الشهر.

وجاء الأداء اليومي الضعيف في أسواق القارة العجوز بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1 % في أكتوبر من 2.2 % في سبتمبر، وذلك تماشياً مع التوقعات.

وتزامن اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2 % مع تسارع نمو اقتصاد المنطقة ذات العملة الموحدة إلى 0.20 % في الربع الثالث من العام، وفقاً لبيانات صدرت أمس قبل تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية.

وحدّت هذه التطورات من آمال إجراء البنك المركزي الأوروبي تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض، فيما لا يزال شبح الركود يهدد بعضاً من أكبر اقتصادات المنطقة، وعلى رأسها ألمانيا، وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب التجارية العالمية.