6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» خلال أسبوع

تزينت 6 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي من تداولات أكتوبر، إذ سجلت غالبية المؤشرات صعوداً لافتاً مدفوعة بتحسن المعنويات الاستثمارية وتراجع حدة التقلبات العالمية.

وجاء الأداء الإيجابي مدعوماً بارتفاع السيولة وتزايد الإقبال على الأسهم القيادية، في وقت أظهرت فيه الأسواق قدرة على التماسك أمام الضغوط الخارجية وتقلبات أسعار النفط.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6059.43 نقطة متراجعاً 0.11% في 5 جلسات، بضغط أداء بعض الأسهم القيادية.

وفي أسبوع، تصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 14.2%، وارتفعت أسهم الإمارات للاستثمار 9.5%، وجي إف إتش المالية 8.3%، وسكون تكافل 8.3%، وتكافل الإمارات 4.55%.

في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 15.15%، وبي إتش إم كابيتال 8.44%، والمزايا القابضة 5.8%، وشعاع كابيتال 4.05%، وسلامة 3.7%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام عند 10099.90 نقطة، متراجعاً 1% في أسبوع.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 14.94%، وجي أف اتش المالية 11.65%، وعمان والإمارات للاستثمار 11.1%، والخليج الاستثمارية 8.2%، والواحة كابيتال 6.9%.

فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 10.2%، ورابكو للاستثمار 9.6%، وإشراق للاستثمار 8.7%، وأم القيوين للاستثمارات 8.2%، والمستثمر الوطني 8%.

السعودية

وخيم اللون الأخضر على مؤشر بورصة السعودية الأسبوع الماضي بدعمٍ من صعود ثلاثة قطاعات رئيسية.وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع عند النقطة 11,655.85، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 11,611.68 نقطة، وبارتفاع 0.38% أو 44 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 28.45 مليار ريال، ليصل إلى 9.668 تريليون ريال، مقارنة 9.639 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع السابق.

وفيما يخص قيم التداولات الأسبوعية، فقد سجلت 27.34 مليار ريال، مقارنة مع 24.62 مليار ريال بالأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 11%، كما سجلت أحجام التداولات صعوداً بنحو 7.44% لتصل إلى 1.2 مليار سهم، مقارنة بـ 1.12 مليار سهم للأسبوع السابق.

وتصدرت أسهم الحفر العربية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 18.30% تلتها أسهم العربية 12.74% وأرتيكس 12.53% وأنابيب الشرق 10.15%، فيما تصدر سهم لجام للرياض قائمة التراجعات الأسبوعية مخفضاً بنحو 14% ثم المتحدة للتأمين 10.6% ونسيج 7.25% وصدق 7.18%.

الكويت

وسجلت بورصة الكويت محصلة خضراء في الأسبوع الأخير من أكتوبر؛ بدعم من ارتفاع تسع قطاعات رئيسية، مع تقييم المستثمرين موسم نتائج الأعمال عن الربع الثالث.

وأنهى مؤشر السوق الأول تعاملات الأسبوع عند مستوى 9565.92 نقطة، مسجلاً زيادة بنسبة 1.15% أو 108.96 نقطة.

وكذلك، اختتم مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند النقطة 9031.88، بارتفاع 1.22% أو 108.86 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.20% أو 17.59 نقطة ليغلق عند النقطة 8853.63. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.52% رابحاً 130.04 نقطة.

وبالنسبة للقيمة السوقية، فقد صعدت بأكثر من 1% خلال الأسبوع مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي مسجلة 54.01 مليار دينار، (بزيادة 651 مليون دينار).

فيما انخفضت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 2.66 مليار سهم، وكذلك تراجعت قيم التداولات إلى 695.59 مليون دينار، وهبطت الصفقات إلى 153.85 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم امتيازات قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 58.4% تلتها أسهم مراكز بارتفاع 32.54% وأسيكو24.83% وجي تي سي 24.83% وأركان 10.10%، بينما على الجانب الآخر جاءت أسهم الديره في صدارة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 7.49% ثم سنرجي 7.09% وايفا فنادق 7.05% ووثاق 7.03% وأرجان 6.67%.

قطر

شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً هذا الأسبوع، ليقفز المؤشر العام بنسبة 0.73% (أو 79.73 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 10956.78 نقطة.

وبلغت قيم التداول الأسبوعية نحو 1.65 مليار ريال، موزعة عبر 551.21 مليون سهم، من خلال 94.63 ألف عملية منفذة.

وتصدرت أسهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 8.88%، تلتها أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 6.23%، ثم شركة الضمان للتأمين الإسلامي 3.62%، وأُريدُ 3.44%.

بينما تصدرت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة التراجعات منخفضة 5.82%، ثم بلدنا 3.84%، وقطر لصناعة الألمنيوم 3.48%، ثم قطر وعمان للاستثمار 3.01%.

البحرين

كذلك اختتمت بورصة البحرين تداولات الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر على أداء قوي، مدعومة بمكاسب جماعية في المؤشرات الرئيسية. وسجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بنسبة 3.52% ليغلق عند 2,062.90 نقطة.

كما واصل مؤشر البحرين الإسلامي صعوده بنسبة 4.76% ليصل إلى 1,018.40 نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 12.88 مليون دينار بحريني، فيما وصلت الكمية المتداولة إلى أكثر من 46.77 مليون سهم.

ومن حيث الاتجاهات القطاعية، غلب اللون الأخضر على أداء الشركات، إذ ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 12 شركة مقابل 6 شركات خاسرة فقط.

وحل سهم ألومنيوم البحرين في صدارة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 10.61%، تلاه سهم بنك البحرين الإسلامي 8.11% ثم GFH المالية 6.19%، بينما جاء سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار في صدارة الخاسرين بتراجع 8.11% ثم خليجي بنك 2.5% وTRAFCO بنسبة 1.49%.

مسقط

وفي عمان، ارتفع مؤشر «مسقط 30» بنسبة 4.47% هذا الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 5610.34 نقطة، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 1.6% إلى 31.337 مليار ريال، مقارنة مع 30.842 مليار ريال في الأسبوع الماضي (مكاسب سوقية 494.57 مليون ريال).

وجاء سهم الوطنية لمنتجات الألومنيوم في صدارة الأكثر ربحاً هذا الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23.6% ثم الأنوار للاستثمارات بنسبة 13.4% وأسياد للنقل البحري 12.26%، بينما تصدر سهم عُمان للمرطبات قائمة المتراجعين بانخفاض أسبوعي 8.18% كذلك انخفض سهم كلية مجان بنسبة 5% والبنك الأهلي بنسبة 3.85%.

مصر

وسجلت مؤشرات بورصة مصر صعوداً جماعياً الأسبوع الماضي ليقفز المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.54% منهياً التعاملات عند النقطة 38267.8.

كما ارتفع «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085.6 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 15908.54 نقطة.وأضاف رأس المال السوقي لبورصة مصر مكاسب بنحو 31 مليار جنيه، ليصل إلى 2.769 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%.