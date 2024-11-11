أسبوع حافل بالأرباح.. الأسهم تترقب نتائج 75 شركة

تشهد أسواق الأسهم المحلية أسبوعاً حافلاً بالأحداث العديدة، إذ تستعد المزيد من الشركات المدرجة للإعلان عن نتائج أعمالها عن أول تسعة أشهر من عام 2024.

ويعتبر هذا الأسبوع ضمن الأكثر ازدحاماً في موسم إعلان النتائج للربع الثالث من العام الجاري، حيث من المقرر إعلان أكثر من 75 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي عن نتائجها.

يأتي ذلك بعدما شهدت أسواق الأسهم انتعاشة قوية مع سعي المستثمرين جاهدين لمواصلة الشراء خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.40 % إلى مستوى 4638.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.07 % إلى مستوى 9449.25 نقطة، لتحقق أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 39.4 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج كل من شركات «ديوا، والعربية للطيران، ودريك آند سكل، ودبي للتأمين، وباركن، والإمارات ريم للاستثمار، ودبي للاستثمار، وتكافل الإمارات، وأمانات القابضة، وسالك، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وأبوظبي للموانئ، وبريسايت، وسيراميك راس الخيمة، وأدنوك للإمداد والخدمات، وجلفار».

وتوقع أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أن يكون الأسبوع الجاري حافلاً في سوق دبي المالي بإعلان أرباح أكثر من 23 شركة، من بينها شركات كبيرة، مثل «العربية للطيران، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار للتطوير، وباركن، وإعمار العقارية، وسالك»، كما توقع أن يشهد سوق أبوظبي إعلان أكثر من 25 شركة عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024، من أبرز هذه الشركات «أدنوك للإمداد والخدمات، وموانئ أبوظبي، وبريسايت، وجلفار».

وذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالي سجل ارتفاعاً بنحو 0.4 % خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، مدفوعاً بإعلان أرباح الربع الثالث من عام 2024 من شركات مثل «إمباور، وسبينس، وأرامكس»، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تتجاوز 1 % خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر الجاري، مدعوماً بإعلان أرباح إيجابية من شركة «سبيس 24»، وشركة أبوظبي للطيران.

وأفاد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الأسواق تأثرت إيجابياً مع إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، حيث زاد التفاؤل في الولايات المتحدة نتيجة سياساته الداعمة للأسواق والتوقعات بتخفيض الضرائب والقيود التنظيمية على الشركات، كذلك، زاد فوز ترامب من التوقعات حيال حل قريب للحرب القائمة في المنطقة، حيث وعد الرئيس المنتخب بإنهاء جميع الصراعات في المنطقة، وكذلك العمل على إيجاد حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال دياب: «في الوقت نفسه، أعطى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي وما قابله من تخفيض في دولة الإمارات بعض الدعم للأسواق، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة يحفز على عمليات الإقراض ويدعو إلى زيادة النشاط الاقتصادي ويعود إيجاباً على العديد من القطاعات كالعقار والإنشاءات والاستهلاك وغيرها».

أبرز أحداث الأسبوع

الاثنين

كهرباء ومياه دبي «ديوا» تناقش البيانات المالية

«العربية للطيران» تناقش البيانات المالية

«دريك آند سكل» تناقش البيانات المالية

«باركن» تناقش البيانات المالية

«الإمارات للتأمين» تناقش البيانات المالية

«أبوظبي للموانئ» تناقش البيانات المالية

«عُمان والإمارات» تناقش البيانات المالية

«إي سفن» تناقش البيانات المالية للفترة

«بريسايت» تناقش البيانات المالية للفترة

«أجيليتي جلوبال» تناقش البيانات المالية

الثلاثاء

«باركن» تعقد مؤتمراً هاتفياً مع المحللين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث

«لولو للتجزئة القابضة» تعلن موعد التخصيص النهائي للشريحة الأولى والثالثة.

«جي إف إتش» تناقش البيانات المالية

«دبي للمرطبات» تناقش البيانات المالية

«بنك السلام - البحرين» يناقش البيانات المالية

«وطنية انترناشيونال» تناقش البيانات المالية

«سيراميك رأس الخيمة» تناقش البيانات المالية

«الاتحاد للتأمين» تناقش البيانات المالية

«إنفستكورب كابيتال» تناقش البيانات المالية

الأربعاء

«سالك» تناقش البيانات المالية

«إعمار العقارية» تناقش البيانات المالية

«إعمار للتطوير» تناقش البيانات المالية

«أملاك» تناقش أعمال الشركة الاعتيادية

«أمان» تناقش البيانات المالية

«دبي للاستثمار» تناقش البيانات المالية

«شعاع كابيتال» تناقش البيانات المالية

«الإثمار القابضة» تناقش البيانات المالية

«تكافل الإمارات» تناقش البيانات المالية

«أمانات القابضة» تناقش البيانات المالية

«دبي الوطنية للتأمين» تناقش البيانات المالية

الخميس

«تكافل الإمارات» تبدأ الاكتتاب في الأسهم الجديدة

«الأغذية المتحدة» تناقش البيانات المالية

«العين الأهلية للتأمين» تناقش البيانات

«جلفار» تناقش البيانات المالية

«دار التأمين» تناقش البيانات

«دار التمويل» تناقش البيانات المالية

موعد الإدراج المتوقع لـ«لولو للتجزئة القابضة»

الجمعة

«تعليم القابضة» توزع أحقية أرباح نقدية بواقع 12 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس الماضي.