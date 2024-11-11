صناديق التحوط تتجه بقوة نحو الأسهم الأمريكية والنفط

ظهرت صناديق التحوط كمشترٍ رئيس للأسهم الأمريكية، بعد أشهر من الحذر قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أظهرت بيانات من مجموعة غولدمان ساكس أن حجم التداول الإجمالي لصناديق التحوط، الذي يشمل رهانات الشراء والبيع، قفز إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر يوم الأربعاء، مع ارتفاع كبير في مراكز الشراء.

كما رفعت صناديق التحوط رهاناتها الصعودية على خام غرب تكساس الوسيط بأعلى وتيرة منذ مارس، بعد تأجيل «أوبك+» زيادة الإنتاج المقررة، وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات من لجنة تداول السلع الآجلة أن صافي مراكز الشراء في الخام الأمريكي ارتفع بمقدار 48,143 عقداً، ليصل إلى 143,985 عقداً في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى خلال 6 أسابيع.