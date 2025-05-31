63 مليار درهم مكاسب «سوق دبي» في 5 أشهر

سجل سوق دبي المالي أداءً قوياً منذ بداية 2025، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية. وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي 6.24% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر إلى 5480.51 نقطة في آخر جلسات مايو، ليربح رأسماله السوقي نحو 63 مليار درهم.

وخلال 5 أشهر، ارتفعت بورصة الكويت 12.25%، وسوق دبي 6.24%، وسوق أبوظبي 2.83%، مقابل تراجع بورصات السعودية 9%، والبحرين 3.3% ومسقط 0.41%، وقطر 1.02%.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.8 مليار درهم، حصيلة مشتريات بقيمة 20.6 مليار درهم مقابل 17.8 مليار مبيعات. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 2.83% منذ بداية تداولات العام الجاري ليغلق عند 9685.10 نقطة.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي 3.27% إلى 5480.51 نقطة، ليربح نحو 41.5 مليار درهم في مايو، في حين صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.58% إلى 9685.10 نقطة.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، عزز سوق دبي مكاسبه للأسبوع الثامن، مرتفعاً 0.30% في 5 جلسات بينما صعد مؤشر «فادجي» 0.20% إلى 9685.10 نقطة في أسبوع.