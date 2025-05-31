5 أسواق عربية تتلون بـ«الأخضر» في آخر أسابيع مايو

دبي - محمد عباس، القاهرة - محمد فرج ومحمد أبو زيد

تلونت 5 أسواق عربية باللون الأخضر، في الأسبوع الأخير من شهر مايو، في حين خالفت بورصات السعودية وقطر والبحرين الاتجاه الصاعد للأسواق، وسط ترقب المستثمرين التطورات الخاصة بالحرب التجارية، والأداء القوي للعديد من المؤسسات والشركات المدرجة والتوزيعات السخية.

سوق دبي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.30% في 5 جلسات، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وفي أسبوع، تصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليقفز بأكثر من 32.5%.

وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 12.7%، والخليج للملاحة 6.5%، والوطنية الدولية القابضة 5.03%، ودبي الوطنية للتأمين 4.3%، فيما تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 10%، والصناعات الوطنية القابضة 9.2%، والمزايا القابضة 3.06%، والاستشارات المالية الدولية 2.8%، والإمارات دبي الوطني 2.6%.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.20%، إلى مستوى 9685.10 نقطة في أسبوع.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سوق أبوظبي إي سفن- أذونات 77%.

وسوداتل للاتصالات 20.6%، وإيزي ليس 16.4%، وإي إس جي 10.7%، ورابكو للاستثمار 9.9%، في المقابل، انخفضت أسهم حياة للتأمين 9.9%، والوثبة الوطنية للتأمين 9.7%، وأمريكانا للمطاعم 6.4%، وصناعات أسمنت الفجيرة 5.7%، والصير للمعدات 4.8%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي تراجعاً في الأسبوع المُنتهي في 29 مايو، فقد انخفض بنحو 1.77%، مُنهياً التعاملات عند النقطة 10,990.41، وبخسارة 198.33 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق المنتهي في 22 مايو، عند النقطة 11,188.74.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المُتداولة بالسوق الرئيسة انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 1% خلال الأسبوع، لتفقد حوالي 101 مليار ريال، ويسجل رأس المال السوقي 9.205 تريليونات ريال، مقابل مع 9.306 تريليونات ريال في الأسبوع الماضي.

أما لجهة قيم التداول، فقد سجلت ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 25%، عند 27.66 مليار ريال، مقارنة مع 22.14 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 مايو. كما ارتفعت أحجام التداول بأكثر من 9%، لتسجل 1.07 مليار سهم، مقابل 978.7 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم «يو سي آي سي» قائمة الأكثر خسارة، بتراجع 9.8%، تلتها أسهم الزامل للصناعة بـ 9.67%، وجبل عمر بانخفاض 9.27%، ومكة بانخفاض 8.51%، وجازادكو بـ 7.83%.

بينما تصدرت أسهم المجموعة السعودية قائمة الارتفاعات الأسبوعية بأكثر من 11%، تلتها أسهم اتحاد اتصالات بنسبة 5% تقريباً، ثم السيف غاليري بـ 3.5%، والأندلس بنسبة 3.36%، والوطنية للتعليم بنسبة 3.08%.

الكويت

وفي الكويت، سجلت المؤشرات الرئيسة أداءً متبايناً خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، فقد سجل مؤشر السوق الأول نمواً بنحو 0.92% (مكاسب 80.41)، مُنهياً التعاملات عند مستوى 8799.09 نقطة.

وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 8112.49، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.74%، أو 59.6 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيس بنحو 0.17%، في الأسبوع الأخير من الشهر، عند 6967.01 نقطة.

وبالنسبة لقيم التداول، فقد ارتفعت بنحو 10%، إلى 434.16 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 395.31 مليون دينار في الأسبوع المنتهي بـ 22 مايو، فيما انخفضت كميات التداول إلى 1.56 مليار سهم، مقارنة مع 1.72 مليار سهم في الأسبوع السابق.

وتصدرت أسهم التقدم قائمة الأكثر ارتفاعاً، بنمو 11.28%، تلتها أسهم البورصة 11.10%، ثم أسهم ميزان 10.47%، ومراكز 10.39%، وأسيكو 10.38%.

بينما تصدرت أسهم إيفا فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بـ 13.15%، تلتها أسهم مدينة الأعمال بتراجع 12.98%، وأسهم امتيازات بـ 9.09%، وأرجان 8.77%، ثم ميدان 8.72%.

قطر

سيطر اللون الأحمر على مؤشر بورصة قطر في أسبوع، تحت وطأة تراجع خمس قطاعات أساسية، بقيادة قطاع الاتصالات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.89% (حوالي 311.22 نقطة)، منهياً تعاملات الأسبوع عند 10463.04 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية 620.03 مليار ريال، مقارنة مع 636.52 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بما يمثل انخفاضاً نسبته 2.59%. ولجهة قيم التداول خلال الأسبوع، فقد سجلت 3.09 مليارات ريال. وكمية التداول 1.04 مليون سهم، عبر 115.64 ألف صفقة.

تصدرت أسهم مصرف قطر الإسلامي قائمة الأكثر تراجعاً، بانخفاض 6.18%، تلتها أسهم كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بـ 4.7%، وأريدو بانخفاض 4.6%، وفودافون قطر 4.5%.

بينما تصدرت أسهم مجمع شركات المناعي قائمة الأكثر ارتفاعاً، بنمو 12.7%، تلتها أسهم استثمار القابضة، بارتفاع 5.02%، وأسهم البنك التجاري 4.7%، وبروة العقارية بـ 4.72%، والإسلامية القطرية للتأمين 3.6%.

مسقط

سجلت بورصة مسقط مكاسب أسبوعية، فقد ارتفع مؤشر «مسقط 30» بنسبة 1.41%، مغلقاً عند مستوى 4,561.04 نقطة، ليربح 63.56 نقطة.

نمت القيمة السوقية -خلال الأسبوع- بنحو 0.69%، لتسجل 27.927 مليار ريال، مقارنة مع 27.735 مليار ريال في الأسبوع الماضي (بما يعادل مكاسب سوقية 192.38 مليون ريال).

وارتفع حجم التداول بنسبة 17.38% خلال الأسبوع، مسجلاً 310.73 ملايين ورقة مالية. وارتفعت قيم التداولات 21.67%، مسجلة 50.2 مليون ريال.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، جاءت في المقدمة أسهم صناعة الكابلات العُمانية بارتفاع 16.5%، تلتها أسهم الكروم العُمانية بـ 13.8%، كما ارتفعت أسهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 13.79%.

بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم ريسوت للأسمنت قائمة الأكثر تراجعاً، بانخفاض 3.6%، ثم المركز المالي بنسبة 3.23%، وصناعة مواد البناء بنسبة 2.35%.

البحرين

واستقرت الأسهم البحرينية نسبياً خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مايو، إذ سجل مؤشر البحرين العام تراجعاً طفيفاً، بنحو 0.08%، مُنهياً التعاملات عند النقطة 1920.91.

كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي على نحو طفيف بـ 0.05%، خلال الأسبوع، إلى النقطة 807.45. وسجلت قيمة التداول 13.956.817 ديناراً بحرينياً، كما سجلت كمية التداول 77.671.782 سهماً.

تم التداول خلال الأسبوع على أسهم 30 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إغلاقها السابق. احتلت عقارات السيف المركز الأول من حيث القيمة، تلتها أسهم بنك السلام.

وارتفعت أسهم فنادق الخليج 4%، وبنك السلام 2.33%، واستيراد الاستثمارية 2.2%، وعقارات السيف 1.67%، وبيتك 0.96%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك 7.7%، وترافكو 5%، والأسواق الحرة 2.27%، وألبا 0.52%، والبحرين الوطني 0.20%.

مصر

وفي الأسبوع الأخير من مايو، سجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 2.26%، ليغلق عند مستوى 32696.79 نقطة. كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 1.24%، ليغلق عند مستوى 9506.60 نقاط.

وأضاف رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 44.8 مليار جنيه خلال الجلسات، ليسجل 2.292 تريليون جنيه، بارتفاع 2%، مقارنة بالأسبوع الثالث من مايو.

تراجع إجمالي قيم التداول الأسبوعية إلى 269.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 16.578 مليار ورقة، منفذة على 538 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 335.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.084 مليار ورقة، منفذة على 481 ألف عملية، خلال الأسبوع الماضي.