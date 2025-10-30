نتائج عمالقة التكنولوجيا تربك «وول ستريت».. وتراجع طفيف لأسهم أوروبا

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، بعد نتائج متباينة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، التي أثارت الشكوك حول خفض أسعار الفائدة مجدداً هذا العام.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 196.40 نقطة أو 0.41%، إلى 47435.60 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35.33 نقطة أو 0.51% إلى 6855.79 نقطة، وتراجع أيضاً المؤشر ناسداك المجمع 173.98 نقطة أو 0.73% إلى 23784.50 نقطة.

وفي حين ارتفع سهم «ألفابت» 2.60% عقب كشف الشركة عن نتائج أعمال قوية انخفض سهم «ميتا» 12.20%، وسهم «مايكروسوفت» 2.30%، حيث يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن خطط إنفاق الشركتين.

ولامست الأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً، الأربعاء، لكنها محت مكاسبها بحلول الإغلاق، على الرغم من خفض الفيدرالي للفائدة، بعد أن حذر جيروم بأول، رئيس البنك المركزي من أن خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر ليس مؤكداً.

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، وسط تقييم الأسواق قرار تثبيت أسعار الفائدة، في مقابل بيانات أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 574 نقطة، وسط أداء ضعيف للبورصات الرئيسية بالقارة العجوز.

واستقر مؤشرا فوتسي 100 البريطاني عند 9760 نقطة، و«داكس» الألماني عند 24118 نقطة، في حين تراجع «كاك 40» الفرنسي 0.53% إلى 8157 نقطة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، وحذرت رئيسته، «كريستين لاجارد»، من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

جاء ذلك رغم أن بيانات رسمية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ذات العملة الموحدة 0.20% في الربع الثالث، أي ضعف المعدل المتوقع خلال نفس الفترة.