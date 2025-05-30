مؤشرا الكويت ودبي الأفضل خليجياً منذ مطلع 2025

تصدر مؤشرا بورصة الكويت وسوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية منذ بداية عام 2025، ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوياً خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب إعلان الأرباح القياسية للشركات والبنوك عن الربع الأول من العام الجاري.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.24% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5480.51 نقطة في آخر جلسات مايو، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 63 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 969.85 مليار درهم بآخر جلسات مايو 2025.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.8 مليار درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 20.6 مليار درهم مقابل مبيعات 17.8 مليار درهم.

وخلال 5 أشهر، ارتفعت بورصة الكويت 12.25%، وسوق دبي 6.24%، وسوق أبوظبي 2.83%، مقابل تراجع بورصات السعودية 9%، والبحرين 3.3%، ومسقط 0.41%، وقطر 1.02%.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 3.27% إلى 5480.51 نقطة، ليربح السوق نحو 41.5 مليار درهم في شهر مايو، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.58% إلى 9685.10 نقطة.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، عزز سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.30% في 5 جلسات، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، بينما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.20 % إلى مستوى 9685.10 نقطة في أسبوع.

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مؤشرات الأسواق الخليجية منذ مطلع 2025

الكويت 12.25% +

سوق دبي 6.24% +

سوق أبوظبي 2.83% +

السعودية 9% ــ

البحرين 3.3% ــ

قطر 1.02% ــ

مسقط 0.41% ــ