المؤشرات الأمريكية تحتفظ بمستوياتها القياسية بعد قرار خفض الفائدة 0.25%

احتفظت المؤشرات الأمريكية بمستوياتها القياسية بعد قرار خفض الفائدة 0.25% .

وخلال التعاملات ارتفعت أسهم إنفيديا 3.3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، عن طلبات لشراء شرائح ذكاء اصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، وعن خطط لبناء 7 حواسيب عملاقة للحكومة الأمريكية.

وقفز السهم بنحو 50% حتى الآن هذا العام، وكان من بين أبرز الداعمين لسوق الأسهم الأمريكية عام 2025 وتجاوزت قيمة أبل السوقية لفترة وجيزة 4 تريليونات دولار الثلاثاء بينما تتداول مايكروسوفت فوق هذا المستوى.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 58 نقطة، أو 0.12%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.30% أو 21 نقطة إلى 6912 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حاجز 6900 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب بنحو 0.65% أو 148 نقطة إلى 23976 نقطة، بعدما لامس 24003 نقاط وهو مستوى قياس، وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة سلسلة من الارتفاعات القياسية في الأيام الأخيرة، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، وزخم الأرباح الإيجابي، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وحققت «ألفابت» ارتفاعاً 0.4%، بينما ارتفعت «ميتا» و«مايكروسوفت» بأكثر من 0.3% لكل منهما، مع اقترابهما من إعلان أرباح ما بعد الإغلاق.

عوائد السندات

واستقرت عوائد السندات الأمريكية، وظل العائد على السندات لأجل عامين، دون تغيير يُذكر خلال التعاملات واستقر العائد على الديون العشرية عند 3.989%، أما عائد السندات لأجل 30 عاماً فزاد بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.556%، وتراجعت الفائدة على الرهون العقارية في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع، مما شجع المزيد من مالكي المنازل على إعادة تمويل قروضهم وجذب المشترين المحتملين إلى السوق.

وبحسب بيانات رابطة مصرفيي الرهن العقاري، تراجع متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عاماً إلى 6.30% خلال الأسبوع المنتهي 24 أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 6.37% في الأسبوع السابق ونتيجة لهذا، ارتفعت طلبات الرهن العقاري بنسبة 7.1%، مع صعود طلبات إعادة التمويل 9% على أساس أسبوعي، وبنحو 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تباين أوروبي

وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع تركيز المستثمرين على متابعة نتائج أعمال الشركات.

واستقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» دون تغيير عند 575 نقطة، بضغط من هبوط سهم «أديداس» بنسبة 10.39% إلى 165.25 يورو.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.64% إلى 24124 نقطة، وانخفض «كاك 40» الفرنسي 0.19% إلى 8200 نقطة، فيما ارتفع «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.61% إلى 9756 نقطة، ليسجل إغلاقاً قياسياً جديداً.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس، لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وسط توقعات تثبيتها.