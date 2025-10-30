سوق دبي يحلق لأعلى مستوى في شهرين بمكاسب 5 مليارات درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي تألقه محلقاً عند أعلى مستوى منذ جلسة 27 أغسطس 2025 (شهرين)، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.32% أو ما يعادل 19.7 نقطة، مسجلاً 6089.23 نقطة، رابحاً ما يناهز 5 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والصناعة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.048 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.053 تريليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء.

وقاد سهم «سالك» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 3.3% عند 6 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ238.8 مليون درهم مرتفعاً 0.34% عند 14.7 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» صاعداً 1.3% بسيولة 63.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 63.2 مليون درهم.

وواصل سهم «جي أف إتش المالية» تسجيل أعلى مستوى له منذ يوليو 2017، عند 2.15 درهم، وصعدت في سوق دبي أسهم سبينس 2.56%، والإمارات دبي الوطني 2%، وباركن 1.85%، فيما انخفضت أسهم دبي للتأمين 8.8%، وأجيليتي للمخازن 5.2%، ودبي التجاري 3.1%، والوطنية للتأمينات العامة 2.7%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 111.45 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 419.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 307.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

واستقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10162.22 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.02%. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 132 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 127 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 93.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم برجيل القابضة 3.65%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.34%، وإي 7 - أذونات 3.04%، وأبوظبي لبناء السفن 2.4%، في المقابل، انخفضت أسهم حياة للتأمين 7.1%، والبنك العربي المتحد 5.5%، وأم القيوين للاستثمارات 5.13%، وإنفستكورب كابيتال 3.1%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.007 مليار درهم في سوق أبوظبي، و662.75 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 396.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 30 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.67%، والكويتي 0.84%، والقطري 0.03%، ومسقط 0.84%، وبورصة البحرين 0.75%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.2%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.67% ليغلق عند 11752 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، وبتداولات بلغت نحو 5.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم أديس ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعدت أسهم الأهلي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، وبي اس اف، والأول، والاستثمار، والجزيرة، والبلاد، بنسب تراوح بين 1 و2%. في المقابل، تراجعت أسهم سلوشنز بنسبة 4%، وأسمنت المدينة بنسبة 3% عند 14.60 ريالاً، والمجموعة السعودية بنسبة 1%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 38229 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47034 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17273 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كذلك، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 15915 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3926 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية وسط تعاملات هادئة وقيمة تداول ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.28% إلى 3323.52 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.7 ملايين دينار، مقارنة مع 12.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم كابيتال بنك 1.01% إلى ثلاثة دنانير وسهم البوتاس العربية 0.96% إلى 34.88 ديناراً، فيما استقر سهم الكهرباء الأردنية عند 3.16 دنانير، في حين تراجع سهم البنك العربي 0.15% إلى 6.68 دنانير.