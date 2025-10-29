أسهم العقار ترفع سوق دبي بمكاسب 5.4 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده في جلسة، أمس، بدعم أداء أسهم العقارات، التي قادت صعود مؤشر السوق بـ0.47% أو ما يعادل 28.5 نقطة، مسجلاً 6069.56 نقطة، لا سيما سهما «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» اللذان ارتفعا بـ1.74% و2.72% على التوالي، محققاً مكاسب نحو 5.4 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.043 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.048 تريليون درهم بختام جلسة أمس.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ459.6 مليون درهم، بما يعادل 49.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 926.8 مليون درهم.

وفي نهاية الجلسة، واصل سهم «جي اف اتش المالية» تسجيل أعلى مستوى له منذ يوليو 2017، مغلقاً عند 2.12 درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم أجيليتي للمخازن 4.9%، وبنك السلام- البحرين 4.3%، ودبي التجاري 2.63%، ومصرف عجمان 1.4%، وديوا 0.71%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 10%، والمزايا القابضة 6.73%، وبي اتش ام كابيتال 6.4%، والاتحاد العقارية 3.2%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 89.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 388 مليون درهم مقابل 298.7 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10164.56 نقطة، متراجعاً 0.27%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 230.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 165.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 121.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي اف اتش المالية 3.8%، والواحة كابيتال 2.47%، وأيبيكس للاستثمار 2.05%، وإمستيل لمواد البناء 1.7%، في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 3.76%، وبنك أم القيوين الوطني 3.4%، وأبوظبي التجاري 2.85%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.4%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.3 مليار درهم، منها 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و926.8 مليون درهم في سوق دبي.

وجرى التداول على نحو 563.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 36.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي بـ0.47%، والكويتي 0.54%، والقطري 0.26%، وبورصة مسقط 1.74%، بينما تراجعت بورصة البحرين 0.60%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.37%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.47% عند 11674 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم ارتيكس ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعد سهما الأهلي السعودي، وأكوا باور بنسبة 2% عند 39.98 ريالاً و240.60 ريالاً على التوالي، وزاد سهم أرامكو بأقل من 1% عند 25.88 ريالاً.

وصعدت أسهم أنابيب الشرق، وأسترا الصناعية، والواحة، والمطاحن الأولى بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تصدر سهم لجام للرياضة، تراجعات السوق بنسبة 10% عند 133.50 ريالاً.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% مسجلاً 38304 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% عند مستوى 3912 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.4% إلى مستوى 4325 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.99% إلى 12116 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.75% عند 15926 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.760 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 6.7 مليارات جنيه و4.2 مليارات ورقة على التوالي، فيما قصد الأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت 10.9 ملايين جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 7.7 مليارات جنيه والكمية 1.8 مليار ورقة منفذة على 133.8 ألف عملية.

الأردن

وعاودت البورصة الأردنية ارتفاعها أمس بدعم أسهم قيادية، وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.37 بالمئة إلى 3314.27 نقطة، في حين بلغت حجم التداول الإجمالي 12.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.9 ملايين سهم، نفذت من خلال 4016 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.