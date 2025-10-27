انحسار التوترات التجارية يحلق بالأسهم الأمريكية والأوروبية



حلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد مع هدوء التوترات التجارية وتزايد احتمالات توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.55% أو 256 نقطة إلى 47463 نقطة، ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 47523 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.95% أو 53 نقطة إلى 6844 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» بنحو 1.62% أو 298 نقطة إلى 23503 نقاط، ولامس كلاهما مستوى قياسياً خلال الجلسة.

وانخفض مؤشر «الخوف في وول ستريت» أو «فيكس»، الذي يقيس التقلبات المتوقعة خلال شهر، 3.35% إلى 15.82 نقطة، ليواصل الابتعاد عن مستوى 20 نقطة الذي يرجح تزايداً في الاضطرابات.

ونجح المسؤولون الأمريكيون والصينيون في تهدئة التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أعلنوا التوصل إلى إطار لاتفاق محتمل بين البلدين، ما يمهد الطريق أمام الرئيسين «دونالد ترامب» و«شي جين بينج» لإبرام صفقة تجارية نهائية خلال أيام قليلة.

قرار الفائدة

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى خفض ثانٍ محتمل، بعد خفضها في سبتمبر لأول مرة هذا العام، ويأمل المراقبون أن يحصلوا أيضاً على إشارات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وفقاً لأداة «فيدووتش»، يرى المستثمرون احتمالاً نسبته 96.7% لخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، وبنسبة 95.8% لخفضها بنفس النسبة في ديسمبر.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يُتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وخلال التعاملات صعد العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.499%.

وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.02%، أما عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً زاد بنحو 1.7 نقطة إلى 4.603%.

ومن المقرر اجتماع صناع السياسات بالفيدرالي 28 و29 أكتوبر، مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي «جيروم باول» الأربعاء، للتعرف على آفاق السياسة النقدية في أمريكا.

تحسن المعنويات

وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تحسن معنويات المستثمرين في ظل متابعة تطورات المباحثات التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى نتائج أعمال الشركات.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.22% إلى 577 نقطة عند الإغلاق، ليسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، وسط أداء إيجابي للبورصات الأوروبية الرئيسية.

وارتفع كل من مؤشرات «داكس» الألماني 0.28% إلى 24308 نقاط، و«كاك 40» الفرنسي 0.16% إلى 8239 نقطة، و«فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.10% محققاً إغلاقاً قياسياً عند 9653 نقطة.

جاء ذلك على خلفية انحسار التوترات التجارية العالمية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في تصريحات صحفية صباح اليوم إن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق تجاري، وهذا بعد يوم واحد من اتفاق مسؤولين كبار من البلدين على إطار لاتفاق من المقرر عرضه على الرئيسين.

وتزامن ذلك مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث، والذي شهد بداية قوية حسّنت ثقة المستثمرين تجاه آفاق السوق في ظل ما تشهده من اضطرابات بسبب الحرب التجارية.

وكشفت بيانات رسمية صدرت اليوم عن انخفاض القروض المصرفية الموجهة للشركات في منطقة اليورو خلال سبتمبر، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى لها في عامين، في حين نما الائتمان الموجه للأُسر بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2023.