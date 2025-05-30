4 تريليونات درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

لامست القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية حاجز الـ4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها، بعدما تخطت رسملة سوق أبوظبي حاجز الـ3 تريليونات درهم في تداولات أمس.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.98 تريليونات درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 3.006 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و973 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.71 مليار درهم في سوق أبوظبي، و844.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 704.2 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 46.5 ألف صفقة.

سوق دبي

وتوازن مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5500 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5492.66 نقطة، منخفضاً بـ0.61 %.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 9.44 %، وصعدت أسهم الإسمنت الوطنية 7.04 %، ودبي الوطنية للتأمين 4.3 %، والمزايا القابضة 3.7 %، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 9.8 %، والإمارات دبي الوطني 1.9 %، والخليج للملاحة 1.85 %، وجي إف إتش المالية 1.75 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 52.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 494.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 441.95 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.02 % إلى مستوى 9745.33 نقطة خلال جلسة أمس.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 199.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 196.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 166.3 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 14.97 %، وسوداتل للاتصالات 12.5 %، والإمارات للتأمين 9.6 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.4 %، في المقابل، انخفضت أسهم دار التأمين 6.2 %، وألف للتعليم القابضة 2.55 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.2 %، وأسمنت الفجيرة 2.15 %.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية تراجع «تاسي» السعودي 0.56 %، والكويت 0.10 %، وقطر 0.73 %، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.97 %، والبحرين 0.01 %، بينما صعدت بوصة قطر 0.21 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.62 %.

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.56 % ليغلق عند 10990 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 10.2 مليارات ريال

وانخفض سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 25 ريالاً و91.10 ريالاً على التوالي.

وتراجعت أسهم أكوا باور، وعلم، ويو سي آي سي، وكاتريون، ومكة، وبنك البلاد، وجبل عمر بنسب تراوحت بين 2 و6 %.

وانخفض سهم ريدان بنسبة 2 % عند 14.68 ريالاً، مسجلاً أدنى إغلاق منذ الإدراج، في المقابل صعد سهم المجموعة السعودية، بنسبة 4 % عند 16.54 ريالاً، وارتفع سهم عطاء التعليمية بأكثر من 3 %، وتصدر سهم الإعادة السعودية ارتفاعات السوق بأكثر من 9 %.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.62 % ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.45 % ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.63 % ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.37 %، ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.28 %، ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24 %، ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.