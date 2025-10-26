مصر تقود ارتفاع البورصات العربية.. والسعودية والكويت تتراجعان

شهدت البورصات العربية ارتفاعاً شبه جماعي في جلسة بداية الأسبوع، حيث قادت البورصة المصرية ارتفاعات المؤشرات العربية، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1% إلى مستوى 38.101 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.32% إلى مستوى 10.912 نقطة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.47% إلى 5.395، وصعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.67% إلى مستوى 2.006 نقاط.

فيما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.12% إلى مستوى 9.445 نقطة، ومؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.2% إلى مستوى 11.593 نقطة.

أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، جلسة الأحد، متراجعاً بنسبة 0.2% ليغلق عند 11.593 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليارات ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بأقل من 1% عند 107.10 ريالات، و25.74 ريالاً على التوالي، وتراجع سهم ينساب 2% عند 33.54 ريالاً.

وهبط سهم مجموعة تداول، بنسبة 3%، عقب انخفاض أرباح الربع الثالث 2025 بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

في المقابل، صعد سهم زين السعودية، بنسبة 3% عند 11.59 ريالاً، وارتفع سهم الدريس، بنسبة 4%، عند 150.70 ريالاً. وتصدر سهم ساسكو، ارتفاعات السوق بنسبة 6%.

مصر

أنهت البورصة المصرية، الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.738 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 38.101 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 46803 نقاط، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 17215 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 12263 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 16075 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3921 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم من شراء محدود في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.16% إلى 3307.01 نقاط في حين بلغت قيمة التداول 9.6 ملايين دينار (13.5 مليون دولار).

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.26% وسهم الكهرباء الأردنية 1.32% وسهم البنك العربي 0.6%. وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.66%.