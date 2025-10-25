«الأخضر» يهيمن على أداء الأسواق العربية في أسبوع

هيمن «اللون الأخضر» على أداء معظم مؤشرات أسواق المال العربية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2025، بدعم من تحسن شهية المستثمرين وعودة الزخم إلى عدد من القطاعات القيادية، لا سيما المالية والطاقة.

وجاء الأداء الإيجابي في ظل حالة من التفاؤل النسبي بشأن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، ورغم تراجعات السوق السعودية فإن المشهد العام بالأسواق العربية اتسم بالمكاسب، مع تحسن أحجام وقيم التداولات في عدد من البورصات، ما يعكس ميلاً واضحاً نحو الشراء الانتقائي وإعادة بناء المراكز الاستثمارية، وسط توقعات بمزيد من النشاط خلال الفترة المقبلة.

أداء قوي لسوق دبي

وحقق سوق دبي المالي أداءً قوياً وصعد مؤشره بما يلامس 1.9% خلال جلسات الأسبوع إلى نحو6066 نقطة، وسط تداولات بقيمة 2.6 مليار درهم عبر 53.8 ألف صفقة .

ارتفاع أسبوعي في أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنحو 1% على الأسبوع الماضي ليغلق عند 10201 نقطة وسط نشاط التداولات على أسهم اللوجيستيات والبنوك .

تراجع المؤشر السعودي

ومع هبوط 18 قطاعاً على رأسها قطاع البنوك، انخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.73% (84.9 نقطة) منهياً تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 11,611.68 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً إلى 9.639 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.546 تريليونات ريال الأسبوع قبل الماضي.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 24.62 مليار ريال، مقابل 28.92 مليار ريال، بالأسبوع الماضي، كما تراجعت أيضاً أحجام التداولات بنسبة 22%، إلى 1.12 مليار سهم.

وتصدرت أسهم صدق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 7.73%، تلتها أسهم صناعات 4.79%، ثم الماجد للعود 4.47% وتصدرت أسهم «أسمنت اليمامة» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 15.26%، تلتها «نسيج» بنسبة 11.38%، ثم المركز الكندي الطبي بنسبة 10.12%.

محصلة خضراء بالكويت

وسجلت مؤشرات الأسهم الكويتية ارتفاعاً جماعياً هذا الأسبوع، بدعمٍ من أداء إيجابي لعشرة قطاعات رئيسية، بقيادة قطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% ليغلق عند 9456.96 نقطة في الختام، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% إلى النقطة 8923.02. وكذلك صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.01% منهياً التعاملات عند مستوى 8836.04 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.62% إلى 8550.03 نقطة.

وصلت القيمة السوقية للأسهم الكويتية إلى 53.36 مليار دينار، وهو ما يشكل نمواً بنحو 0.68% أو 359 مليون دينار، مقارنة بمستويات الأسبوع قبل الماضي. فيما انخفضت أحجام التداول إلى 3.28 مليارات سهم، وقيم التداول هبطت إلى 744.62 مليون دينار، عبر 171.87 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم المعدات قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 314.84% تلتها أسهم الديرة 36.10% وأركان 32.08% وسنرجي 30.56% ونابيسكو 28.39%. بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 21.98% وأجيليتي 8.77% ومواشي 5.93% وأولى وقود 5.57% وأولى تكافل 4.76%.

أداء إيجابي في قطر

وفي الدوحة، سجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.24% (أو نحو 26.14 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 10877.05 نقطة في الختام.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 650.60 مليار ريال، مقارنة مع 649.29 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بصعود 0.20%.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 1.45 مليار ريال، وكميات التداول 590.41 مليون سهم، عبر تنفيذ 94.31 ألف صفقة.

وجاءت أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في صدارة الأكثر ارتفاعاً الأسبوع الماضي بنمو 5.75% تلتها أسهم كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 3.55% والسلام العالمية 3.15% ودلالة للوساطة والاستثمار القابضة 2.4% وقطر لصناعة الألمنيوم 2%.

وعلى الجانب الآخر تصدرت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 4% تقريباً تلتها القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 3.4% وأهكال 3.1% ومجموعة المستثمرين القطريين 2% تقريباً والمتحدة للتنمية بانخفاض 1.47%.

مكاسب في بورصة البحرين

وأنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2025 على موجة من التفاؤل، مسجلة أداءً إيجابياً لكل من المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، الذي قاد المكاسب بقفزة ملحوظة.

صعد مؤشر البحرين العام، المقياس الرئيسي لأداء السوق، بنسبة 0.97% ليُغلق عند مستوى 1992.74 نقطة، بينما تفوق المؤشر الإسلامي بشكل لافت، منطلقاً بنسبة 3.05% ليصل إلى 972.16 نقطة.

بلغ إجمالي الكمية المتداولة أكثر من 61.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 13.96 مليون دينار بحريني، مما يعكس سيولة جيدة واهتماماً من المستثمرين.

وساد الاتجاه الصعودي حركة الأسهم، حيث تفوق عدد الشركات التي أغلقت تعاملاتها على ارتفاع، والبالغ 10 شركات، على عدد الشركات التي انخفضت أسعارها، والبالغ 8 شركات، ما يعزز صورة المشاعر الإيجابية التي سيطرت على جلسات الأسبوع.

وحلت أسهم مجموعة جي إف إتش المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.65% تلتها أسهم ألمنيوم البحرين بصعود 8.23% ثم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 7.37%. بينما تصدرت أسهم شركة الخليج المتحد القابضة في صدارة الأكثر انخفاضاً بتراجع 18.18% تلتها سوليد 6.5% وخليجي بنك 1.23%.

مكاسب في بورصة مسقط

كما سجل مؤشر بورصة مسقط مكاسب أسبوعية بنسبة 1.53% وصولاً إلى النقطة 5370.44، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 5289.69 نقطة، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر القطاع الصناعي.

وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 19.50%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 19.31%، وقفز عدد الصفقات بنسبة 65.36%.

وتصدرت أسهم صلالة لخدمات الموانئ قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 25% تلتها أسهم عمان للمرطبات التي ارتفعت بنسبة 20.91% والسوادي للطاقة 16.20% والباطنة للطاقة 15.97% والعنقاء للطاقة 10.29%.

وعلى الجانب الآخر جاءت أسهم المها للسيراميك في صدارة الأكثر تراجعاً بانخفاض 8.62% ثم مجموعة ليفا 6.78% والأنوار للاستثمارات 5.83% والمركز المالي 5.26% ومسقط للغازات 5.08%.

صعود جماعي في مصر

وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بشكل هامشي بنسبة 0.03% منهياً التعاملات عند مستوى 37687.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 12079.8 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» صعوداً بنحو 3.07% ليغلق عند مستوى 15836.66 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 46.2 مليار جنيه، مسجلاً 2.738 تريليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 373.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداولات 10.292 مليارات ورقة مالية، عبر 731 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 374 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.321 مليارات ورقة منفذة على 662 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.