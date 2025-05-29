«إيه إس إم إل» تفقد 130 مليار دولار وتقود خسائر قطاع الرقائق

يواجه مستثمرو أسهم الرقائق اختباراً جديداً لمعنوياتهم، بعد أن تسبب ضعف توقعات الشركة الرئيسية الموردة للمعدات «إيه إس إم إل هولدينج» في انهيار عالمي بالقطاع.

بلغ مجموع الخسائر في القيمة السوقية لمؤشر شركات صناعة الرقائق المتداولة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكبر الأسهم الآسيوية أكثر من 420 مليار دولار، حيث أدت توقعات شركة ASML الهولندية الضعيفة إلى فتور الانتعاش القوي للأسهم، الذي ظهر في أعقاب موجة البيع، التي شهدتها الشركات خلال الصيف.

وفقدت صانعة معدات الرقائق الهولندية «إيه إس إم إل» نحو 130 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من عام، بسبب القيود على صادراتها إلى الصين وحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبلغت القيمة السوقية لصانعة معدات أشباه الموصلات «إيه إس إم إل» نحو 429.5 مليار دولار في يوليو، عندما بلغ سهمها مستوى قياسياً تجاوز 1000 يورو، في حين انخفضت قيمة الشركة السوقية إلى أقل بقليل من 297 مليار دولار عند إغلاق جلسة الثلاثاء.

وخفضت الشركة الحد الأعلى في النطاق المستهدف لصافي المبيعات لعام 2025 من 40 مليار يورو إلى 35 مليار يورو.

وقد أثرت القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين على أعمال الشركة.