ارتفاع «وول ستريت» مع تقييم نتائج الشركات.. ومكاسب جماعية لأسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، مع تقييم مستثمري «وول ستريت» نتائج أعمال الشركات، وترقب المستثمرين بيانات التضخم المقرر صدورها غداً الجمعة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.39% أو 35 نقطة إلى 46616 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.72% إلى 6710 نقاط، و«ناسداك» 1.04 % إلى 22760 نقطة.

وتراجع سهم «تسلا» 4.65% إلى 418.65 دولاراً، بعدما أعلنت تراجع أرباحها الفصلية بشكل حاد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في أمريكا غداً الجمعة، وسط توقعات بتسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.1% في سبتمبر من 2.9% في أغسطس.



التطورات الجيوسياسية

كما يتابع المستثمرون التطورات الجيوسياسية، بعدما فرضت إدارة الرئيس «دونالد ترامب» عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا، «روسنفت» و«لوك أويل»، في خطوة جديدة لتشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وجاوز الدَّين الإجمالي للحكومة الأمريكية الأربعاء مستوى 38 تريليون دولار، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق ما يعكس التراكم المتسارع للديون، وذلك مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة ما يمثل أسرع وتيرة تراكم للديون باستثناء فترة وباء «كوفيد-19»، بعدما بلغ إجمالي الدين الأمريكي 37 تريليون دولار في أغسطس من هذا العام، ويعني أيضًا أن الدين الأمريكي يتراكم بمعدل 4.8 ملايين دولار في الدقيقة تقريبًا، و6.9 مليارات دولار يوميًا.

ويعادل رقم 38 تريليون دولار تقريبًا قيمة اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند والمملكة المتحدة معًا.

وتعقد الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية جديدة الجمعة، في ماليزيا، على ما أفادت وزارة التجارة الصينية.

وأعلنت الوزارة في بيان «طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الصين والولايات المتحدة، يقود نائب رئيس الوزراء... هي ليفنغ وفدا إلى ماليزيا بين 24 و27 أكتوبر لإجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة».

وتستضيف ماليزيا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا اعتباراً من الأحد في كوالالمبور.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، ومتابعة التطورات الجيوسياسية عقب إقرار الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 574.43 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.7%.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.25% إلى 24207 نقاط، و«كاك» الفرنسي 0.25% إلى 8225 نقطة، و«فوتسي» البريطاني 0.65% إلى 9578 نقطة.

وقفز سهم «كيرينج» 8.7% إلى 344.9 يورو، بعدما أعلنت مالكة علامتي «جوتشي» و«سان لوران» التجاريتين الأربعاء، تحقيق إيرادات خلال الربع الثالث قدرها 3.4 مليارات يورو (3.94 مليار دولار) وهو ما يتجاوز التوقعات.

وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية «ساب» بنسبة 2.15% إلى 242 يورو، بعد ارتفاع إيراداتها 7% إلى 9.08 مليارات يورو (10.53 مليارات دولار)، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 9.15 مليار يورو.