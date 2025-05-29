سوق دبي يعانق 5526 نقطة بمكاسب 17.6 مليار درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.40 % أو ما يعادل 21.94 نقطة، محلقاً عند 5526.54 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 2 يوليو 2008، ليربح السوق مكاسب جاوزت 17.6 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 962.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 980.3 مليار درهم أمس، لتقترب رسملة السوق من حاجز التريليون درهم.

وقفز «مساكن دبي ريت» بنسبة 13.64 % في أولى جلسات تداوله بسوق دبي ليغلق عند 1.25 درهم، متصدراً سيولة السوق بـ 325.98 مليون درهم، تعادل 35.8 % من السيولة الإجمالية لسوق دبي المالي البالغة 910.9 ملايين درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 9.95 %، و«الخليج للملاحة القابضة» 8.97 %، و«تيكوم» 2.9 %، و«دبي الإسلامي» 0.73 %، فيما انخفضت أسهم «الأغذية المتحدة» 10 %، و«المزايا القابضة» 8.26 %، و«الإمارات للاستثمار» 6.85 %، و«الإسمنت الوطنية» 5.3 %.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 93.55 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 405.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 311.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.72 % إلى مستوى 9743.45 نقطة، ليربح السوق نحو 20 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 213.3 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 189.1 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 171.8 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «إي سفن- أذونات» 10.6 %، و«دار التأمين» 6.3 %، و«بريسايت» 5.4 %، و«إنفستكورب كابيتال» 3.75 %، في المقابل، انخفضت أسهم «حياة للتأمين» 1.7 %، و«إمستيل لمواد البناء» 1.54 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.53 %، و«إسمنت الفجيرة» 1.5 %.

المكاسب والسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 37.6 مليار درهم في تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.941 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.978 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، بواقع 2.998 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و980.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.76 مليار درهم، موزعة بواقع 1.85 مليار درهم في سوق أبوظبي، و910.9 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 871.7 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 50.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع المؤشر السعودي 1.17 %، والكويتي 0.73 %، بينما تراجعت بورصة قطر 1.02 %، ومسقط 0.27 %، والبحرين 0.09 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.30 %.

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.17 %، ليغلق عند 11053 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.6 مليارات ريال. وصعد سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 25.45 ريالاً و93.20 ريالاً على التواليفي المقابل، هبط سهم يو سي آي سي بنسبة 5 % عند 46.85 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 400 مليون ريال. وتراجع سهما نماء للكيماويات، ورتال، بنسبة 2 %.

مصر

وفي مصر، تباينت مؤشرات البورصة ، بختام تعاملات جلسة أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيس مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.30 % ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 40544 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.3 % ليغلق عند مستوى 14586 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.46 % ليغلق عند مستوى 9471 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.37 % ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07 % ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.