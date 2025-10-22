«وول ستريت» تعمق خسائرها.. و«داو جونز» ينزف نحو 400 نقطة



عمّقت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، مع تزايد مخاوف تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب متابعة المستثمرين موسم نتائج أعمال الشركات. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 76 % ونزف نحو 400 نقطة، وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.87 %، وكذلك نزل مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.48 %.

جاء ذلك بعد أن أفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود على تصدير المنتجات التكنولوجية التي تحتوي على أو استُخدم في إنتاجها برمجيات أمريكية. وتنذر هذه الخطوة حال اتخاذها بتصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مجدداً، بعد أن هدأت أخيراً عقب إبداء الرئيس دونالد ترامب تفاؤله بشأن نتائج جولة مفاوضات مرتقبة بين البلدين.

وتعرضت وول ستريت لضغوط إضافية جراء هبوط أسهم «تكساس إنسترومنتس» و«نتفليكس» بنسبة 7.16% و9.95% على الترتيب، بعد نتائج مالية أقل من المتوقع للشركتين خلال الربع الثالث من العام.

كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، بعد مكاسب لجلستين، بفعل تأثير سلسلة من الأرباح الضعيفة لشركات كبرى، منها لوريال وهيرميس، على معنويات المستثمرين. وأغلق مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً بنسبة 0.18 %، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.74 %، كما نزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.63 %، بينما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.93 %.

وأثرت أسهم التكنولوجيا بشدة في المؤشر القياسي الأوروبي مع نزولها 1.4 %. وانخفضت أسهم شركات مرتبطة بأشباه الموصلات، مثل إيه.إس.إم إنترناشيونال، وإيه.إس.إم.إل، وإس.تي مايكرو إلكترونكس.

وهوى سهم شركة مستحضرات التجميل الفرنسية العملاقة لوريـال 6.7 % بعد أن أعلنت الشركة مبيعات أضعف من المتوقع في الربع الثالث من العام، وكذا هبط سهم هيرميس، صانعة حقائب بيركين، 2.3 % متأثراً بعدم انجذاب المستثمرين للسهم مع توقعات الشركة بتحقيق تحسن طفيف في السوق الصينية. وأثر كلا السهمين في قطاع سلع المستلزمات الشخصية والمنزلية، بينما انخفض مؤشر السلع الفاخرة الأوسع نطاقاً 1.2 %.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد مكاسب قوية على مدى يومين بفضل توقعات التحفيز المالي في عهد رئيسة الوزراء الجديدة. وانخفض «نيكاي» 0.7 % إلى 48968.79 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1%، ليتراجع قليلاً عن أعلى مستوى قياسي له في اليوم السابق.

وتصدرت شركات صناعة السيارات الرابحين عقب انخفاض حاد في الين إلى 152.18 يناً للدولار، الثلاثاء. يعزز ضعف العملة اليابانية قيمة الإيرادات الخارجية. وصعد سهم تويوتا موتور 3.4 %، وارتفع مؤشر بورصة طوكيو الفرعي لمعدات النقل 2.6 % مسجلاً أفضل أداء بين 33 قطاعاً صناعياً.