أسهم أوروبا تتراجع مع تقييم المستثمرين للأرباح والتوترات الجيوسياسية

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد تقييم المستثمرين موجة من أرباح الشركات الباهتة وحالة عدم اليقين بشأن المفاوضات المزمع إجراؤها بين واشنطن والدول الأخرى.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 571.58 نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر إيبكس الإسباني 0.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة. وأظهرت البيانات استقرار التضخم البريطاني على غير المتوقع في سبتمبر .

وتم تعليق قمة كان من المزمع عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، واستمر الغموض بشأن اجتماع محتمل بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وهبطت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل 7.1 بالمئة بعد أن سجلت نموا فصليا أضعف من المتوقع، ولكنها توقعت تحسن الطلب في الصين.

وارتفع المؤشر ستوكس للطيران والدفاع واحدا بالمئة تقريبا، مع ارتفاع سهمي هنسولدت ورينك 3.1 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة أيضا بنحو واحد بالمئة بينما انخفض قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة.

وفي تحركات أخرى، انخفضت أسهم شركة أديداس 2.1 بالمئة حتى مع رفع العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية توقعات أرباحها التشغيلية السنوية.

وصعد سهم باركليز 2.7 بالمئة بعد أن أعلن المُقرض عن خطة مفاجئة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (671 مليون دولار) ورفع مستوى الأداء المستهدف لهذا العام.

وانخفضت أسهم شركة إيرميس 4.7 بالمئة على الرغم من الإشارة إلى تحسن طفيف في السوق الرئيسية، الصين.