الأسواق الأمريكية والأوروبية ترتد صعوداً.. و«نيكاي» إلى مستوى غير مسبوق





تحولت مؤشرات الأسواق العالمية إلى الارتفاع بعد افتتاحية متباينة خلال التداولات، وساد الترقب تعاملات المستثمرين، حيث بقيت الآمال معقودة على أي بيانات محفزة مصاحبة لموجة من إعلانات شركات كبرى عن الأرباح الفصلية. ففي «وول ستريت» ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.67%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.15%، فيما نزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.07%.

كذلك شهدت الأسهم الأوروبية أداءً جيداً، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.21%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.29%، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.25%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.64%.

وارتفع سهم «أسا أبلوي»، أكبر شركة لصناعة الأقفال في العالم 3.4% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية أعلى قليلاً من المتوقع في الربع الثالث. وارتفع سهم بنك «إتش. إس. بي. سي» 1.7% بعد تعيين ديفيد ليندبرج رئيساً تنفيذياً لأعمال «إتش. إس. بي. سي» في بريطانيا، وارتفع سهم شركة «إدينريد» الفرنسية للقسائم وبطاقات المزايا بنسبة 10.9% بعد إعلانها عن مبيعات فاقت التوقعات في الربع الثالث.

وفي طوكيو ارتفع مؤشر «نيكاي» لمستوى غير مسبوق عند الإغلاق بقيادة أسهم شركات السلع الاستهلاكية، بعد أن انتزعت ساناي تاكايتشي، التي تميل للتيسير النقدي، الفوز في تصويت برلماني لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، وأغلق المؤشر على ارتفاع 0.27% ليسجل مستوى غير مسبوق عند 49316.06 نقطة.