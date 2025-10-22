مستثمرو «وول ستريت» يقيّمون نتائج شركات كبرى

استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون موجة من إعلانات شركات كبرى عن الأرباح الفصلية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 282.23 نقطة، بما يعادل

0.60 %، إلى 46975 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.85 نقطة، أو 0.04 %، إلى 6737.98 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 9.71 نقطة، أو 0.04 %، إلى 22980.83 نقطة.

وارتفع سهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 9.25% إلى 19.9 دولاراً، بعدما أعلنت أنها تدرس بدائل بشأن إمكانية بيع أصولها بشكل جزئي أو كامل.

وزاد سهما «جنرال موتورز» و«كوكاكولا» بنسبة 9.85% و3.6% على الترتيب، عقب إعلان نتائج أعمال فصلية تفوق التوقعات خلال الربع الثالث.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بعد قفزة بلغت 1% في الجلسة السابقة، في وقت يركز فيه المستثمرون على نتائج أعمال الشركات والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 572.56 نقطة.

وزاد مؤشر البنوك الأوروبية 0.5 %، في حين تقدم مؤشر ستوكس لقطاع الطيران والدفاع 0.4%. وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا 0.2% لكل منهما.

وارتفع سهم شركة (أسا أبلوي)، أكبر شركة لصناعة الأقفال في العالم، 3.4% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية أعلى قليلاً من المتوقع في الربع الثالث.

وارتفع سهم بنك (إتش.إس.بي.سي) 1.7% بعد تعيين ديفيد ليندبرج رئيساً تنفيذياً لأعمال إتش.إس.بي.سي في بريطانيا.

وارتفع سهم شركة (إدينريد) الفرنسية للقسائم وبطاقات المزايا بنسبة 10.9% بعد إعلانها عن مبيعات فاقت التوقعات في الربع الثالث.

وفي ظل المناوشات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ هذا الأسبوع لمحاولة تفادي زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.

اليابان

وارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني ليحقق مستوى قياسياً جديداً للجلسة الثانية على التوالي مع انخفاض عوائد السندات العشرية، عقب فوز «ساناي تاكايتشي» بتصويت مجلس النواب الياباني لتتولى رئاسة وزراء البلاد.

كما ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.27% عند 49316 نقطة، وهو إغلاق قياسي، بعدما لامس 49945 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفع نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.05% ليتداول عند 3249 نقطة.

وفي حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.657%، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.35% عند 151.27 يناً.

وكانت شركة «دي إي إن إيه- DeNA»، صانعة ألعاب الفيديو، صاحبة أكبر نسبة ارتفاع على مؤشر «نيكاي»، حيث صعد سهمها بنسبة 6.6%، تلتها شركة رينيساس للإلكترونيات، التي أضاف سهمها 4%، بحسب «رويترز».

وحصلت تاكايتشي على 237 صوتاً في الجولة الأولى من التصويت، ما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً، وينصب تركيز الأسواق حالياً على التشكيلة الوزارية المرتقبة لمعرفة توجهات الحكومة الجديدة بشأن الإنفاق وإدارة الدين العام.

ومع فوزها بقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ظهرت ما يسمى «بتداولات تاكايتشي»، التي اتسمت بارتفاع الأسهم وانخفاض السندات طويلة الأجل والين. لكن موافقتها على منصب رئيس الوزراء تأخرت بعد انشقاق شريكها السياسي القديم، حزب كوميتو، عن ائتلاف الحزب الديمقراطي الحر.

وأعلنت صحيفة نيكاي أن الحزب الديمقراطي الحر ضمن شريكاً جديداً في حزب التجديد الياباني لتعزيز دعم تاكايشي في البرلمان. وسيظل الائتلاف أقلية في الحكومة، وهو ما قال يوسوكي ماتسومما كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو سيكيوريتيز إنه قد يحد من نطاق خطط الائتلاف المالية.

وكتب ماتسو في مذكرة «نعتقد أن الإدارة ستضطر إلى اتباع نهج عملي في السياسة الاقتصادية، ولا نتوقع أن تحظى صفقة تاكايشي بتأييد كبير على المدى المتوسط». وشهد نيكاي ارتفاع 181 سهماً مقابل انخفاض 41. وكان سهم شركة دينا المصنعة لألعاب الفيديو أكبر الرابحين، بصعوده

5.6 %، تلاه سهم جابان إكستشينج جروب، المشغلة لبورصة طوكيو، بقفزة 5.4 %.

وفي المقابل، كان سهم شركة هيتاشي أكبر الخاسرين، بهبوط 1.1 %، تلاه سهم شركة طوكيو إلكتريك باور، بانخفاض طفيف 0.1 %.

وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.66 %، ولأجل عامين بالمقدار ذاته إلى 0.94 %، ولأجل خمس سنوات بالمعدل نفسه إلى 1.235 %.

وفي سوق العملات، انخفض الين الياباني 0.2 % إلى 151.08 مقابل الدولار.