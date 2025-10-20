الأسواق العالمية تبتهج بتهدئة التوترات التجارية



ارتفعت الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين إعلان نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، إلى جانب توقعات بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.19 %، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.16 %، وتقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.50 %.

وارتفع سهم «آبل» بنسبة 2.25% إلى 257.95 دولاراً، بعدما تلقى توصية إيجابية من شركة «لوب كابيتال ماركتس»، مما يشير إلى تحسن في اتجاهات الطلب على جوالات «آيفون». ويترقب المستثمرون نتائج أعمال العديد من الشركات الأمريكية الكبرى هذا الأسبوع، وعلى رأسها «تسلا» و«إنتل» و«كوكاكولا» و«نتفليكس».

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مع انحسار المخاوف الأولية إزاء استقرار قطاع البنوك الأمريكي، في حين ساعدت التصريحات الجديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهدئة التوتر التجاري، ما شجع المستثمرين على الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية.

وقفز مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي متعافياً بنسبة 1.03 % ليسجل أكبر ارتفاع ليوم واحد منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، كذلك صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.80 %، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.52 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.39 %.

وارتفع سهم «راينميتال» بنسبة 5.9 %، وصعد سهم «هينزولت» بنسبة 7.9 %، وزاد سهم «رينك» 6.8 %. وصعد قطاع البنوك 1 % إذ انتعشت أسهم البنوك الأمريكية في الجلسة السابقة بعد النتائج الفصلية من البنوك الإقليمية، مما ساعد في تهدئة المخاوف إزاء مخاطر الائتمان.

وفي طوكيو، سجل مؤشر «نيكاي» الياباني مستوىً قياسياً مرتفعاً مع استعداد ساناي تاكايتشي، صاحبة التوجهات المالية التوسعية، لأن تصبح رئيسة الوزراء القادمة بعد تشكيل ائتلاف سياسي جديد. وقفز مؤشر «نيكاي» 3.4 % ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 49185.50 نقطة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.5%، وتراجعت السندات الحكومية اليابانية القياسية مما أدى إلى ارتفاع العوائد.