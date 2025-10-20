تحرك واشنطن لكسر الهيمنة الصينية ينعش الأسهم الأمريكية في قطاع المعادن النادرة

ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في قطاع المعادن النادرة، الإثنين، وسط تصاعد الاهتمام الحكومي والاقتصادي بتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، في مواجهة الهيمنة الصينية على هذا المورد الحيوي. ويأتي هذا التحرك في وقت تفرض فيه بكين قيوداً جديدة على صادرات المعادن النادرة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مستقبل الشركات العاملة في هذا المجال داخل الولايات المتحدة وكندا.

وتعد المعادن النادرة عنصراً أساسياً في الصناعات التكنولوجية والدفاعية، بدءاً من أشباه الموصلات والطائرات المقاتلة، وصولاً إلى محركات السيارات الكهربائية. وفي ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، تزداد أهمية هذه المعادن، ما يجعل تأمينها مسألة استراتيجية.

من جهته، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض حد أدنى للأسعار بهدف مواجهة ما وصفه بـ«التلاعب الصيني في السوق». هذا الإعلان عزز أداء أسهم شركات التعدين، مع توقعات بأن تكون بعض هذه الشركات ضمن أولويات السياسة الصناعية الأمريكية.

وسجلت شركة «NioCorp» مكاسب بلغت 9.3% في بداية الجلسة، بينما ارتفعت أسهم «Energy Fuels» بنسبة 3.8%، و«USA Rare Earth» بنسبة 2.9%، و«Perpetua Resources» بنسبة 3.4%. كما صعدت «MP Materials»، أكبر شركة تعدين نادرة في الولايات المتحدة، بنسبة 1.8%. وفي كندا، ارتفعت أسهم «Lithium Americas» و«Trilogy Metals» بنسبة 2.6% و2.2% على التوالي.

تأتي هذه التحركات بعد اتفاق أبرمته وزارة الدفاع الأمريكية في يوليو مع «MP Materials»، تضمن حصة ملكية وحداً أدنى للأسعار واتفاقاً على شراء الإنتاج، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الصين.