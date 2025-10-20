سهم «أبل» نحو إغلاق قياسي وسط توقعات إيجابية لمبيعات «آيفون»

ارتفع سهم «أبل»، خلال تعاملات الاثنين، بعدما رفعت «لوب كابيتال» توصيتها للسهم من «الاحتفاظ» إلى «شراء»، في أحدث إشارة بشأن الاتجاهات الإيجابية في الطلب على جوالات «أيفون».

وصعد سعر السهم بنسبة 2.55% إلى 258.81 دولاراً، بعدما لامس 259.21 دولاراً في بداية التداولات، متجهاً نحو تجاوز الإغلاق القياسي المسجل في ديسمبر عند 259.02 دولاراً.

وعلى الرغم من الزخم الذي اكتسبه السهم في الفترة الأخيرة، فإن مكاسبه منذ بداية العام أقل من 4%، وهذا فارق كبير في الأداء مع مؤشر «ناسداك 100» الذي ارتفع بنحو 19% خلال الفترة نفسها.

وكتب المحلل أناندا بارواه في مذكرة: نحن الآن في بداية دورة شراء «آبل» التي طال انتظارها، والتي تُشير إلى استمرار توسع شحنات «آيفون» حتى عام 2027. وأضاف في إشارة إلى سرعة استبدال المستهلكين لجوالاتهم القديمة، أن هذا يعكس مزيجاً من دورة التحديث والطلب المُحفَّز بدورات التصميم الجديدة.

ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 315 دولاراً، وهو أعلى سعر متوقع في السوق، ويقارن بـ226 دولاراً في التقديرات السابقة، ويشير المستهدف الجديد إلى إمكانية ارتفاع السهم بنحو 25% عن إغلاق "الجمعة".

وفي مذكرة منفصلة، ​كتب محللو الشركة: من الواضح أن مبيعات «أيفون 17» أفضل بكثير من المتوقع، حيث تجاوز إجمالي شحناته في الربع الثالث، والبالغة 56.5 مليون وحدة، جميع التوقعات.