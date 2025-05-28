سوق دبي يحلق لأعلى مستوى منذ يوليو 2008

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي عند الإغلاق مستوى 5500 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 3 يوليو 2008 (قرابة 17 عاماً تقريباً)، مرتفعاً بنسبة 0.37% أو ما يعادل 20.14 نقطة، محلقاً عند 5504.6 نقاط، ليربح السوق مكاسب جاوزت 2.7 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 959.97 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 962.7 مليار درهم أمس.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى ليغلق عند 23.7 درهماً، ليقود ارتفاعات 29 سهماً في سوق دبي، وصعدت أسهم أملاك للتمويل 5.6%، وبنك السلام البحرين 1.9%، والمزايا القابضة 1.9%، والعربية للطيران 1.4%، وسالك 1.2%.

فيما انخفضت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 7.7%، والإمارات ريم للاستثمار 5.1%، وبي إتش إم كابيتال 2.26%، واكتتاب القابضة 1.97%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ 112.14 مليون درهم، تلاه «سالك» بسيولة 101 مليون درهم، ثم «ديوا» جاذباً أكثر من 100 مليون درهم مرتفعاً 0.74% ليغلق عند 2.73 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 33 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 239.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 206 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.16% إلى مستوى 9673.97 نقطة، ليربح السوق نحو 6 مليارات درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 178.15 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 111 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 93.75 مليون درهم.

وارتفع سهما أبوظبي الوطنية للتكافل 15%، وإي سفن- أذونات 14.9% بالحد الأقصى، وصعد ملتيبلاي 4.13%، وفينكس كروب 3.85%، وأبوظبي التجاري 2.86%، في المقابل، تراجعت أسهم حياة للتأمين 2.26%، وإي سفن 1.96%، وبنك أم القيوين الوطني 1.78%، وألف للتعليم القابضة 1.6%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 9 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.932 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.941 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، بواقع 2.978 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و962.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و602.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 456 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 34.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع المؤشر السعودي 1.36%، والقطري 0.78%، بينما ارتفعت بورصة الكويت 0.48%، ومسقط 0.42%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ1.49%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.36% ليغلق عند 10925 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2023.وتصدر سهم الموسى تراجعات السوق بانخفاض 7%، وانخفض سهم أرامكو السعودية 1%، ومصرف الراجحي 2%.

كما تراجع سهم الشركة المتحدة لصناعة الكرتون - يو سي آي سي، في أولى جلساته بالسوق السعودي بنسبة 2% عند 49.25 ريالاً.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 32397 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 40417 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 14547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.93%، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.04%.