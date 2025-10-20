ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الآسيوية مدفوعة بصعود «نيكاي 225» القياسي الياباني

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما سجلت «وول ستريت» أسبوعاً مربحاً، متغلبة على المخاوف بشأن الإقراض المصرفي والحرب التجارية مع الصين.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بشكل طفيف، فيما تراجعت أسعار النفط.

وصعد مؤشر «نيكاي 225» القياسي الياباني بنسبة 3.37% عند 49185 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، فيما قفز نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 2.46% إلى 3248 نقطة، بعد أن توصل الحزب الليبرالي الديمقراطي في البلاد وحزب استعادة اليابان فعلياً إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلاً عن مصادر.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2.5 % ليصل إلى 25884.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 % ليصل إلى 3866.77 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3796.64 نقطة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، مدفوعاً بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن والطلب القوي على أشباه الموصلات.

وارتفعت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» بنسبة 3.3%، كما ارتفعت أسهم شركة «كيا» لصناعة السيارات بنسبة 2.7%، فيما صعدت أسهم شركة «هيونداي موتور» بنسبة 2.5%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 9009.10 نقاط.

وفي بورصة «وول ستريت»، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع الماضي على صعود ملحوظ في جلسة الجمعة الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، ليصل إلى 6664.01 نقطة، مسجلاً أفضل أسبوع للمؤشر منذ أوائل أغسطس الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، ليصل إلى 46190.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، ليصل إلى 22679.97 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 19 سنتاً ليصل إلى 56.96 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 19 سنتاً ليصل إلى 61.10 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 150.87 يناً يابانياً من 150.59 يناً، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1667 دولار من 1.1651 دولار.