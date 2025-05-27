انحسار التوترات التجارية ينعش الأسهم العالمية

انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية، الثلاثاء، فصعدت البورصات الأوروبية والأمريكية وأسهم اليابان ما هدأ من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل وعزز ثقة المستثمرين.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت، بعد أن عدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي.

وفتح مؤشر داو جونز مرتفعاً 246.0 نقطة أو 0.59% إلى 41849.04 نقطة، وصعد ستاندرد اند بورز 51.3 نقطة أو 0.88% إلى 5854.07 نقطة وربح مؤشر ناسداك 277.2 نقطة أو 1.48% إلى 19014.436 نقطة.

صعود أوروبي

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بقيادة شركات الصناعات الدفاعية وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3%.

وقال مصدران إن صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي طلبوا من الشركات الرائدة في التكتل ورؤساء تنفيذيين تقديم اقتراحات استثمارية في الولايات المتحدة للتحضير لمحادثات تجارية مع واشنطن.

وتسلط القرارات الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية على أوروبا الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترامب التجارية التي تهز ثقة المستثمرين وتثير مخاوف بشأن الوضع المالي للاقتصاد الأمريكي.

ودفعت حالة عدم اليقين المستثمرين بعيدا عن الأصول الأمريكية بحثا عن ملاذات آمنة أخرى.

وقفز المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية في أوروبا 1.7 % إلى مستوى غير مسبوق بعد أن قال ترامب إنه سيوصي بفرض عقوبات إضافية على موسكو، وذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال نيك سوندرز، الرئيس التنفيذي لشركة ويبول في بريطانيا "هناك اعتقاد بأن ترامب أصبح أقل قربا (من الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مما كان عليه سابقا، وأن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن يطول ولن ينتهي قريبا".

وأضاف "الصناعات الدفاعية قطاع رائج في الوقت الحالي".

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.1 % بينما صعدت أسهم شركات التصنيع 0.9 %.

وأغلق مؤشر داكس 40 الألماني مرتفعا 0.8 % إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك بعد استطلاع أشار إلى أن ثقة المستهلكين من المتوقع أن تتحسن بوتيرة طفيفة بحلول يونيو.

ومع ذلك تتوقع غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد هذا العام.

وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.7 %.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر كاك 40 الفرنسي بعد أن أظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم خلال مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

مكاسب يابانية

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني ليعوض خسائره التي تكبدها في بداية الجلسة، بدعم انخفاض قيمة الين والعوائد على السندات طويلة الأجل.

وصعد نيكاي 0.51% إلى 37724.11 نقطة بعد تراجعه 0.3% في وقت سابق من الجلسة وزاد مؤشر توبكس 0.64% إلى 2769.49 نقطة.

وانخفضت العوائد على سندات الحكومة اليابانية بشكل حاد، لتواصل النزول بعد أن أشارت رويترز إلى أن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل في ظل الارتفاعات الشديدة في العوائد.