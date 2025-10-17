تحول «وول ستريت» إلى الصعود في جلسة متقلبة وتراجع أسهم أوروبا



تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع هدوء نسبي لتوقعات التقلبات التي ارتفعت بشكل حاد، أمس، وفي ظل تقييم نتائج أعمال الشركات والمخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي.

وخلال التعاملات تحول مؤشر «داو جونز» الصناعي إلى الارتفاع وصعد 0.59% أو 270 نقطة إلى 46221.47 نقطة، بعد تراجعه في بداية الجلسة، وبعدما انخفض بنحو 300 نقطة في تداولات الخميس.

كما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع وزاد 6659 نقطة بما يعادل 0.48%، وتحول مؤشر «ناسداك» للصعود وارتفع بنحو 0.47% أو 107.7 نقاط إلى 22671.62 نقطة.

وانخفض مؤشر «الخوف» في وول ستريت أو «فيكس»، الذي يقيس التقلبات المتوقعة خلال شهر، بنسبة 5.20% إلى 23.99 نقطة، بعدما قفز بأكثر من 20%، أمس، ليغلق فوق 25 نقطة.

وجاء ذلك وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي، بعدما كشف البنكان الإقليميان «زايونز-»، و«ويسترن أليانس» عن خسارة كبيرة بسبب قروض رديئة، ليتراجع سهماهما بنحو 13% و11% على التوالي.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعد دخوله اليوم السابع عشر، وبعد تبادل التهديدات التجارية بين أمريكا والصين في الأيام القليلة الماضية.

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، ووسط مخاوف من اضطراب القطاع المصرفي الأمريكي.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.95% إلى 566 نقطة عند الإغلاق، ليقلص مكاسبه على مدار الأسبوع إلى 0.37% فقط.

وتراجعت مؤشرات «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.86% إلى 9354 نقطة، و«داكس» الألماني 1.82% إلى 23830 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.18% إلى 8174 نقطة.

وتقلصت شهية مستثمري القارة العجوز للمخاطرة خشية اضطراب القطاع المصرفي على الجانب الآخر من الأطلسي، حيث تراجعت أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية بسبب مخاوف انكشافها على القروض الرديئة.

وقال جان-كلود تريشيه، الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي، في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، إنه عندما يتعلق الأمر بالثقة في جودة الائتمان، يصبح توخي الحذر ضرورة في أرجاء العالم.