«الأخضر» يزيّن المؤشرات العربية في أسبوع قمة السلام

سيطرت حالة من الإيجابية على مؤشرات الأسواق العربية الأسبوع الماضي، وسط تفاؤل المستثمرين باستقرار الأوضاع، وتلاشي التوترات الجيوسياسية، بعد قمة شرم الشيخ، وتوقيع اتفاق السلام في غزة.

حيث يقود الحدث تحولاً في المزاج الاقتصادي العام، إذ يبثّ موجة تفاؤل في أوساط المستثمرين، الذين رأوا في نهاية الحرب بارقة أمل لاستعادة الاستقرار، وإعادة توجيه الأنظار نحو التنمية.

كما تأثرت الأسواق إيجابياً، بتزايد ثقة المستثمرين وإقبالهم على الشراء، وسط آمال بانطلاق موسم قوي للنتائج عن الربع الثالث، وبيانات أول 9 أشهر من العام، والتوزيعات السخية من جانب الشركات المدرجة.

وشهدت بعض البورصات انتعاشاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والسيولة، في حين سيطر الحذر في أسواق أخرى، بانتظار ترجمة الهدوء السياسي إلى تحسن اقتصادي فعلي.

وتجاوزت سيولة الأسهم في سوق دبي المالي 3.5 مليارات درهم خلال الأسبوع المنقضي، عبر أكثر من 69.6 ألف صفقة، تمت على مدار جلسات الأسبوع.

ارتفاع مؤشر دبي

وحقق مؤشر سوق دبي نمواً خلال جلسات الأسبوع الخمس بنسبة 0.6%، إلى مستوى 5992 نقطة، بإغلاق نهاية الأسبوع، وبلغت حصة السوق نحو 39% من إجمالي سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع، والبالغ إجماليها 8.9 مليارات درهم، بينما حاز السوق حوالي 38.7% من إجمالي صفقات الأسهم الأسبوعية، والبالغ قرابة 179.7 ألف صفقة.

وكانت أسهم لشركات الأنشطة المالية والبنوك والإنشاءات، قد تصدرت الربحية السعرية في سوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع، بمقدمها سهم المال كابيتال بارتفاع 20%، ثم سهم بنك دبي الإمارات الوطني بنمو 8.2%، ثم إيفا بنسبة 7.5%، فيما نما سعر سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.6%، ثم سهم جي إف إتش بنسبة 3.1%.

في المقابل، كان سهم بي إتش إم الأكثر تراجعاً في جلسات السوق خلال الأسبوع، وهبط 9%، تلاه سهم شركة طلبات بنسبة 8.3%، ثم سهم اكتتاب 5.4%، ثم سهم شركة إمباور بنحو 3.5%، وسهم شركة أجيلتي 2.9%.

صعود أسهم أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي 0.18% خلال الأسبوع الماضي، إلى مستوى 10124 نقطة، وكانت السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع حوالي 5.3 مليارات درهم، عبر 110.1 آلاف صفقة.

وتصدرت أسهم الاستثمار والصناعة والبنوك الأسهم الرابحة، حيث تصدر سهم الخليج الاستثمارية بنمو 12.1%، فيما ارتفع سهم أسمنت الفجيرة بنسبة 10%، وسهم شركة انفيتكوس للاستثمار بنسبة 8.5%، ثم سهم البنك العربي المتحد بنسبة 6.5%، ثم سهم أمريكانا للمطاعم 4.9%.

مقابل ذلك، تراجع سهم أم القيوين للاستثمارات العامة على أساس أسبوعي، وهبط 8.8%، تلاه سهم بنك أم القيوين بنسبة 5.1%، تلاه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة تقلص 5% أيضاً، بينما انخفض سعر أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 3.74%، بينما تقلص سهم شركة أوراسكوم 3.71%.

ارتفاع سعودي

وفي السعودية، ارتفع المؤشر العام «تاسي» بنحو 1% تقريباً (أو بنحو 113.27 نقطة) الأسبوع الماضي، مُنهياً التعاملات عند مستوى 11696.58 نقطة، مقارنة مع مستوى 11583.31 نقطة بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة هذا الأسبوع مكاسب بلغت 142.30 مليار ريال، وصولاً إلى 9.546 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.403 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وانخفضت قيم التداولات خلال الأسبوع هامشياً بنحو 0.13%، هبوطاً إلى 28.92 مليار ريال، مقارنة مع 28.96 مليار ريال بالأسبوع قبل الماضي، كما تراجعت أحجام التداولات إلى 1.44 مليار سهم، مقارنة بنحو 1.74 مليار سهم خلال الأسبوع السابق عليه.

وتصدرت أسهم شركة بترو رابغ قائمة الأكثر ارتفاعاً، بنمو 14.70%، تلتها أسهم البحري بارتفاع 11.58%، ثم مهارة 10.52%، وأكوا باور 9.67%، وباعظيم 9.52%، بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم نسيج قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، بتراجع 19.82%، تلتها سينومي ريتيل 7.25%، وتوبي 4.80%، وعزم 4.57%، والسعودي الألماني الصحية 4.44%.

تباين في الكويت

وشهدت بورصة الكويت أداءً متبايناً بين مؤشراتها الرئيسة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليغلق مؤشر السوق الأول عند مستوى 9,412.74 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.19%، مقارنة بالأسبوع السابق عند 9301.65 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.17%، ليغلق عند 8414.10 نقطة، مقابل 8,428.42 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما حقق مؤشر السوق العام، ارتفاعاً بنسبة 0.94%، ليصل إلى 8,862.87 نقطة، مقابل 8780.10 نقطة في الأسبوع السابق.

وتصدرت أسهم أركان قائمة الأكثر ارتفاعاً ضمن مؤشر السوق العام، بنمو 26.32%، تلتها أسهم إيفا فنادق التي صعدت بنحو 22.71%، وميدان 13.46%، والبورصة 10.15%.

وتصدرت أسهم متحدة قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع 12.60%، تلتها الكوت 11.97%، ومراكز 7.98%، والتخصيص 6.76%، وبترولية 6.48%.

تراجع قطري

وفي قطر، تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.75% (أو حوالي 82.31 نقطة)، منهياً التعاملات خلال الأسبوع الماضي عند 10850.91 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية إلى 649.29 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 654.22 مليار ريال الأسبوع الماضي، بانخفاض 0.75% (حوالي 4.93 مليارات ريال).

سجلت كمية التداولات الأسبوعية 653.27 مليون سهم، بقيم تداولات 1.8 مليار ريال، عبر 102.03 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم البنك التجاري قائمة التراجعات، بانخفاض نسبته 8.3%، تلتها أسهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، التي تراجعت بنسبة 3.15%، وقطر للتأمين 3.10%، ثم الكهرباء والماء القطرية 3%، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 2.9%، بينما جاءت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في صدارة الأكثر ارتفاعاً، بنمو 7.1%، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 1.8%، ومزايا للتطوير العقاري 1.79%، وقطر لصناعة الألمنيوم 1.6%، والسلام العالمية 1.39%.

تأرجح مؤشرات البحرين

وسجل مؤشرا بورصة البحرين أداءً متبايناً خلال الأسبوع ، إذ واصل مؤشر البحرين العام مساره الصاعد، ليغلق عند 1,973.62 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.15%، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.49%، ليغلق عند 943.43 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر العام مدعوماً بتحركات إيجابية في عدد من الأسهم القيادية، ما عكس حالة من التوازن النسبي في السوق، خصوصاً مع تساوي عدد الشركات الرابحة والخاسرة عند 7 شركات لكل منهما.

وعلى صعيد النشاط، بلغت الكمية المتداولة نحو 24.26 مليون سهم، في حين وصلت القيمة الإجمالية للتداولات إلى حوالي 5.48 ملايين دينار بحريني، وهو ما يعكس استمرار مستويات السيولة ضمن نطاقها المتوسط خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاءت أسهم شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، في صدارة الأكثر ربحية هذا الأسبوع، بارتفاع 6.67%، تلتها أسهم بي. إم. إم.آي بنمو 5.26%، ثم أسهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق 2.7%، فيما تصدرت أسهم بنك البحرين الإسلامي قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع 2.6%، ثم شركة البحرين الوطنية القابضة 0.78%، وبنك البحرين الوطني 0.6%.

الأخضر يسيطر في مسقط

وفي عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط، ليسيطر اللون الأخضر على مؤشرات التداول، وصعد مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 0.76%، وصولاً إلى النقطة 5289.69، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 5249.58 نقطة. وارتفعت المؤشرات القطاعية كافة، باستثناء المؤشر الشرعي، الذي انخفض بنسبة 1.01%.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 19.67%، ليصل إلى نحو 1.25 مليار سهم، فيما قفزت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26.17%، لتبلغ حوالي 238.7 مليون ريال عماني، ما يعكس نشاطاً متزايداً من قبل المستثمرين، وعودة الزخم إلى السوق.

كما سجّلت تداولات السندات والصكوك نمواً بنسبة 7.88% في عددها، و32.09% في قيمتها، ليصل إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة إلى نحو 1.25 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 240.9 مليون ريال عماني، محققاً ارتفاعاً نسبته 26.22% عن الأسبوع السابق.

وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 28.89%، إلى أكثر من 25 ألف صفقة، ما يؤكد اتساع نطاق التداول، وزيادة السيولة في السوق خلال الأسبوع.

وتصدرت الأنوار للاستثمارات قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنمو أسبوعي 14.44%، تلتها مجموعة ليفا، التي ارتفعت 13.46%، وعمان والإمارات القابضة 11.43%، والعمانية القطرية للتأمين 9.71%، والجزيرة للمنتجات الحديدية 9%.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت أسهم الأنوار لبلاط السيراميك قائمة التراجعات الأسبوعية، بانخفاض نسبته 10.99%، تلتها مسقط للتمويل 7.27%، والمدينة للاستثمارات القابضة 6.98%، والمها للسيراميك 6.45%، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 4.71%.

أداء إيجابي

وفي مصر، غلب اللون الأخضر على أداء المؤشرات الرئيسة الأسبوع الماضي، ليصعد المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 0.8%، إلى النقطة 37677.19.

كذلك ارتفع «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 2.75%، ليغلق عند مستوى 11654.08 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 2.61%، ليغلق عند مستوى 15364.41 نقطة.

وأضاف رأس المال السوقي حوالي 50.2 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.692 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%.

وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 374 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 10.321 مليارات ورقة، منفذة على 662 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 453.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.437 مليارات ورقة، منفذة على 486 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

3.5

مليارات درهم تداولات سوق دبي عبر 69.6 ألف صفقة

9.54

تريليونات ريال القيمة السوقية للأسهم السعودية المتداولة

5.48

ملايين دينار إجمالي تداولات بورصة البحرين

1.25

مليار ورقة متداولة في بورصة مسقط بقيمة 240.9 مليون ريال

0.8 %

ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 30» الرئيس لبورصة مصر إلى 37677.19 نقطة