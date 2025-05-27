الإقبال على المخاطرة يرفع الأسهم الأوروبية واليابانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، متجهةً نحو تعويض خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة بفضل إقبال المستثمرين على المخاطرة وحالة الارتياح، بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 1 %، وخسر المؤشر 0.9% يوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب، بشكل غير متوقع، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.

ومدد ترامب الأحد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية إلى 9 يوليو بدلاً من أول يونيو، بعد أن أبلغته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن التكتل بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وصعد مؤشر السيارات وقطع الغيار، الذي يتأثر بالضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية، 1.4 % وربح سهم مرسيدس 2.1%، وسهم بي.إم.دبليو 2 %، وسهم فولكس فاجن 1.9 %.

وكان حجم التداول ضعيفاً بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، غير أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت بأكثر من 1 %. وواصل مؤشر نيكاي الياباني، مكاسبه للجلسة الثانية، إذ ارتفع الإقبال على المخاطرة بدعم انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأغلق نيكي مرتفعاً 1 %، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ ما يقرب من أسبوعين، وارتفع مؤشر توبكس 0.6 %.

وارتفعت أيضاً السندات الحكومية اليابانية بعد أسبوع حافل صعدت فيه عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.