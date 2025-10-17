مخاوف الإغلاق الحكومي وتوترات التجارة تحاصر «وول ستريت»

تحولت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية إلى التراجع، أمس، بعد ارتفاعها في بداية التداولات وسط قلق المستثمرين من استمرا الإغلاق الحكومي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 167 نقطة، أو 0.36%، إلى 46132.61 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 16.31 نقطة، أو 0.28%، إلى 6689.02 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك 30.38 نقطة، أو 0.12%، إلى 22641.55 نقطة.

وارتفعت ثقة شركات بناء المنازل في أمريكا خلال أكتوبر، لتتحسن بأعلى وتيرة من أوائل عام 2024 بدعم من تراجع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري.

وزاد مؤشر ظروف السوق الذي يصدر عن الجمعية الوطنية لبناة المنازل وبنك «ويلز فارجو» 5 نقاط إلى 37 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، مقارنة بتوقعات زيادته إلى 33 نقطة فقط.

وقال رئيس الجمعية، «بادي هيوز»، في بيان، إن انخفاض الفائدة على الرهن العقاري يمثل تطوراً مشجعاً، لكنه أضاف أن السوق لا تزال تشهد تحديات.