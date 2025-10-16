«وول ستريت» تستسلم لمخاوف التوترات التجارية.. وانتعاش الأسهم الأوروبية

تحولت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، إلى التراجع بعد صعودها في بداية جلسة التداول تحت وطأة المخاوف لدى المستثمرين، مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس عشر، وبعد تصاعد التهديدات التجارية بين أمريكا والصين في الأيام القليلة الماضية.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 397.43 نقطة، بما يعادل 0.86%، إلى 46169.83 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 60.36 نقطة، أو 0.88%، إلى 6656.37 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك 45.054 نقطة، أو 0.87%، إلى 22473.06 نقطة.

مكاسب أوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات بدعم من أداء إيجابي في قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى هدوء التوترات السياسية في فرنسا.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.69% إلى 571 نقطة، ليمحو الخسائر التي تعرض لها على مدى الأسبوع، مع صعود مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من 4%.

وارتفع كل من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.12% إلى 9436 نقطة، وداكس الألماني 0.38% إلى 24272 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.38% إلى 8188 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر الفرنسي بعد أن نجت الحكومة الجديدة برئاسة «سيباستيان لوكورنو» من تصويت برلماني بحجب الثقة، فيما تلقى قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي دعماً من صعود سهم «نستله» بنسبة 9.30% إلى 83.21 فرنكاً سويسرياً، بعد أن أعلنت الشركة عن خطة لإلغاء نحو 12 ألف وظيفة إدارية هذا العام، مع خفض إضافي يقدر بـ4 آلاف وظيفة خلال العامين المقبلين.

اقتصادياً، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1% فقط في أغسطس، بينما خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها للنمو في 2026 إلى 0.9%، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.