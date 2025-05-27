سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بدعم أسهم البنوك

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.37%، أو ما يعادل 20.3 نقطة، مسجلاً 5484.46 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أسبوع، ليربح السوق نحو 3.3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، لا سيما سهمي «دبي الإسلامي» الذي ارتفع بـ 2.13%، و«الإمارات دبي الوطني» بـ 1.74%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 956.64 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 959.97 مليار درهم أمس.

واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بـ 90.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 69.7 مليون درهم، ثم «ديوا» جاذباً أكثر من 57.3 مليون درهم، مرتفعاً 0.74%، ليغلق عند 2.71 درهم.

وصعدت في سوق دبي المالي أسهم الوطنية الدولية القابضة 5%، وأرامكس 1.85%، وتعليم القابضة 1.1%، وسالك 0.35%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 9.8%، ومصرف السلام السودان 1.92%، وتبريد 1.9%، وإمباور 1.3%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 71.73 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 181.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 110.1 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9658.82 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.07%، في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 186.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 80.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 70.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 5.9%، وإي سفن 2%، وطاقة 1.9%، وملتيبلاي 1.4%، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 8.5%، وأمريكانا للمطاعم 4.13%، وحياة للتأمين 2.2%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.01%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي، و431.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 345.8 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 30.2 ألف صفقة.

في سياق متصل، أعلنت فوتسي راسل مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها، وأضافت 3 شركات في أسواق الإمارات المالية إلى مؤشراتها، وستقوم بتنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم الجمعة الموافق لـ 20 يونيو 2025، وتمت إضافة لولو القابضة لمؤشر الشركات المتوسطة، والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات (نتيجة الاكتتاب)، كما أضيفت مجموعة مير لمؤشر الشركات الصغيرة جداً (نتيجة الاكتتاب)، فضلاً عن إضافة إي دي إن إتش للتموين لمؤشر الشركات الصغيرة جداً (نتيجة الاكتتاب).

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع المؤشر السعودي 0.69%، والكويتي 0.06%، بينما تراجعت بورصة قطر 0.04%، ومسقط 0.09%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر بـ 0.32%.

السعودية

وصعد مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.69%، ليغلق عند 11076 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال.

وارتفعت أسهم أرامكو السعودية بنسبة 1%، عند 25.20 ريالاً، وأكوا باور بنسبة 10%، عند 276 ريالاً، وسط تداولات تجاوزت الـ 700 ألف سهم، وبقيمة قاربت الـ 200 مليون ريال.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 14307 نقاط.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.

البيان