«وول ستريت» تتراجع وتتجاهل نتائج قوية من البنوك.. وتباين أسهم أوروبا

تحولت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية الأربعاء، إلى التراجع رغم ارتفاعها في بداية جلسة التداول مدعومة بنتائج قوية من البنوك الكبرى، في حين ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق بعد النتائج الفصلية الإيجابية من شركة (إيه. إس. إم. إل).

وخلال التعاملات تحول مؤشر داو جونز إلى التراجع بعد ارتفاعه في بداية التعاملات وخسر 0.25% إلى 46171.02 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.17 نقطة، أو 0.22%، إلى 6627.84 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك 47.401 نقطة، أو 0.25% إلى 22459.10 نقطة.

عمليات الاندماج

وارتفعت أرباح بنك أوف أمريكا في الربع الثالث، بدعم من الأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وسط نشاط متزايد لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية.

وقال البنك، ثاني أكبر المصارف في الولايات المتحدة من حيث الأصول، إن أرباحه ارتفعت 23% على أساس سنوي إلى 8.5 مليارات دولار، أو ما يعادل 1.06 دولار للسهم.

وبلغت ربحية السهم 1.06 دولار مقابل تقديرات «إل إس إي جي» عند 0.95 دولار، وبلغت الإيرادات 28.24 مليار دولار مقابل توقعات عند 27.5 مليار دولار.

وأوضح البنك أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية قفزت 43% على أساس سنوي إلى ملياري دولار، متجاوزة التوقعات بأكثر من 380 مليون دولار وارتفع سهم البنك بنحو 14% منذ بداية العام.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك «براين موينيهان»، إن الإيرادات ارتفعت بوتيرة أسرع من النفقات، ما ساهم في زيادة ربحية السهم 31% على أساس سنوي، وأدى إلى تحسن ملحوظ في العائد على الأصول وحقوق المساهمين. وأسهمت أنشطة تداول الأسهم في تعزيز النتائج، بعدما ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% إلى 2.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق بنحو 200 مليون دولار.

وتأتي النتائج بعد يوم واحد من إعلان مصارف «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» نتائج فاقت بدورها توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

مستوى قياسي

وارتفعت إيرادات «مورغان ستانلي» إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.

وزاد صافي الدخل 18% إلى 18.22 مليار دولار مقارنة مع 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت أرباح البنك 45% إلى 4.61 مليارات دولار، مقارنة مع 3.18 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفعت 44% على أساس سنوي إلى 2.11 مليار دولار، متجاوزة التقديرات بأكثر من 430 مليون دولار، مع انتعاش أنشطة الطروحات الأولية والاندماج.

واستفاد البنك من الأداء القوي في قسم إدارة الثروات، بدعم من تسجيل «وول ستريت» مستوياتها القياسية، حيث حقق القسم هامش ربح قبل الضرائب بلغ 30%، واستقطب تدفقات صافية جديدة بقيمة 81 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي «تيد بيك»، إن المصرف حقق ربعاً استثنائياً بفضل الأداء القوي في جميع الوحدات، مضيفاً إن الإيرادات القياسية وارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 23.5% يعكسان كفاءة تنفيذ استراتيجية البنك المتكاملة.

وأضاف إن إجمالي الأصول التي يديرها البنك في أنشطة إدارة الثروات والاستثمار بلغ 8.9 تريليونات دولار، مؤكداً التزام المصرف بتحقيق نمو مستدام يضمن قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

تباين أوروبي

وتباينت المؤشرات الأوروبية عند إغلاق التداولات، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، في ظل هدوء التوترات السياسية في فرنسا.

وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» التداولات مرتفعاً 0.55% إلى 567.77 نقطة، مع تباين أداء القطاعات والبورصات الرئيسة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 2% إلى 8077 نقطة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني 0.25% إلى 24181 نقطة، وتراجع فايننشال تايمز البريطاني 0.3% إلى 9424 نقطة.

وقفز سهم مجموعة «إل في إم إتش» 12.2% بعدما أعلنت الشركة الفرنسية تحقيق أول نمو لها في المبيعات هذا العام، مؤكدة عزمها على تعزيز موقعها القيادي في سوق السلع الفاخرة العالمية.