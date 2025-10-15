الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من أداء قوي لسهم إل.في.إم.إتش

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ أدت نتائج قوية من لشركة إل.في.إم.إتش الفرنسية إلى ارتفاع أسهم المجموعات الفاخرة وهدأت المخاوف من أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي وحروب الرسوم الجمركية سلبا على أداء الشركات.

وقفزت أسهم إل.في.إم.إتش بأكثر من 12 بالمئة، مسجلة أفضل مكاسبها في يوم واحد منذ ما يقرب من عامين، بعد أن أعلنت الشركة عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثالث، مدفوعة بتحسن الطلب في الصين.

وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الأخرى مثل هيرميس ولوريال وريتشمون ومونكلير بين 2.7 بالمئة و7.2 بالمئة.

وقفز المؤشر الفرنسي الفرعي لأسهم الشركات الفاخرة 2.5 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة.

وساهم في تعزيز الأجواء الإيجابية ارتفاع سهم شركة إيه.إس.إم.إل 3.5 بالمئة، بعد أن تجاوزت الشركة، وهي أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع الرقائق الإلكتروني، توقعات السوق بشأن الطلب في الربع الثالث، وقدمت توقعات قوية للربع الرابع.

وانخفض سهم شركة "أوروبيس" الألمانية المنتجة للنحاس 7.1 بالمئة، بعدما أشار أحد المتعاملين إلى أن السبب وراء هذا التراجع هو إعلان المساهم الرئيسي في الشركة، "سالزجيتر"، طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في "أوروبيس" بقيمة 500 مليون يورو.