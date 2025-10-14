تأرجح «وول ستريت» مع انطلاق موسم النتائج.. وتراجع أسهم أوروبا

تأرجحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، الثلاثاء، مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما أثر على المعنويات، بينما عكف المستثمرون على تحليل نتائج البنوك الأمريكية الكبرى مع بداية موسم إعلان نتائج الربع الثالث.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 343 نقطة، أو 0.74 %، إلى 46409.89 نقاط ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.14 نقطة، أو 0.26 %، إلى 6672.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 32.311 نقطة، أو 0.14 % إلى 22388.049 نقطة.

وتجاوزت النتائج الفصلية لبنك «جيه بي مورغان» للربع الثالث التوقعات، مدعوماً بأداء قوي في أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية التي حققت إيرادات أعلى بنحو 700 مليون دولار من تقديرات المحللين.

وبلغت ربحية السهم 5.07 دولارات مقابل 4.84 دولارات متوقعة، فيما بلغت الإيرادات 47.12 مليار دولار مقابل توقعات عند 45.4 مليار دولار. وقال البنك، إن أرباحه الصافية ارتفعت 12% إلى 14.39 مليار دولار (5.07 دولارات للسهم الواحد) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات بنسبة 9% إلى 47.12 مليار دولار.

وتجاوزت إيرادات «سيتي جروب» تقديرات وول ستريت خلال الربع الثالث، مع زيادة إيرادات قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد.

وأعلن البنك، ارتفاع إجمالي الإيرادات 9%، مع زيادة إيرادات قسم إدارة الثروات بحوالي 8% مدفوعة بصورة كبيرة بمنصة «سيتي جولد» الاستثمارية للعملاء الأثرياء.

وارتفعت أرباح البنك 16% إلى 3.8 مليارات دولار، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 22.1 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات «ويلز فارجو» خلال الربع الثالث، ورفع البنك مستهدفه للربحية بعد إزالة القيود التنظيمية، التي كانت مفروضة على البنك، واستمر بالعمل في ظلها على مدار أكثر من 7 سنوات، ما يمهد الطريق أمامه لمواصلة النمو.

وارتفع صافي دخل البنك من الفوائد إلى 11.95 مليار دولار، مقارنة مع 11.69 مليار دولار في الربع الثالث من 2024، لكنه أقل كثيراً من توقعات المحللين البالغة 12.03 مليار دولار.

وارتفعت أرباح «ويلز فارجو» 9% إلى 5.59 مليارات دولار، فيما ارتفعت الإيرادات 5% إلى 21.44 مليار دولار.

وسجل بنك «غولدمان ساكس» إيرادات قياسية في الربع الثالث، وسط انتعاش أنشطة الصفقات، الذي دفع عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لتتجاوز التوقعات.

وارتفعت أرباح البنك 37% في الربع الثالث إلى 4.1 مليارات دولار مقارنة مع 2.99 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية، مع متابعة الأسواق التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتقييم تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.35% إلى 564.54 نقطة، مع تراجع أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

وهبط مؤشر «داكس» الألماني 0.6% إلى 24236 نقطة، وانخفض كاك الفرنسي 0.2% إلى 7919 نقطة، فيما ارتفع فايننشال تايمز البريطاني 0.1% إلى 9452 نقطة.

وتراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» لقطاع السيارات وقطع الغيار 2.5%، مع انخفاض سهم شركة الإطارات الفرنسية «ميشلان» 8.95% إلى 26.11 يورو، بعد أن خفضت توقعاتها لأداء العام بالكامل.

من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، «كريستين لاجارد»، إنها لا تستطيع إعلان انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة، رغم تأكيدها أن الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد، مشيرة إلى تراجع حالة عدم اليقين عقب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.