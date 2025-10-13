هدوء التوترات التجارية ينعش الأسهم الأمريكية والأوروبية

وخلال التعاملات في بورصة «وول ستريت» زاد مؤشر داو جونز الصناعي 1% أو 440 نقطة إلى 45916 نقطة وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.2% إلى 6629 نقطة، وصعد «ناسداك» المجمع 1.4% إلى 22515 نقطة.

وجاءت الارتفاعات بعدما قال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الضرر بالصين، كما صرح سكوت بيسنت وزير الخزانة، بأن ترامب سيعقد لقاءً مع نظيره الصيني شي جين بينج، في كوريا الجنوبية لاحتواء التوترات التجارية.

وهدأت التصريحات مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب التجارية مجدداً، بعدما فرض «ترامب» رسوماً جمركية بنسبة 100 % على السلع الصينية مع تشديد ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين اعتباراً من مطلع نوفمبر.

وصعد سهم «برودكوم» 7.2 % إلى 347.6 دولاراً، بعدما أبرمت شراكة مع «أوبن إيه آي» لتطوير ونشر معالجات مخصصة لمطورة «شات جي بي تي» في 2026.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد تعرضها لعمليات بيع مكثفة يوم الجمعة في أعقاب تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة موقفه التجاري العدائي تجاه الصين.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها عقب تراجعه 1.3 % بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على السلع الصينية رداً على فرض بكين قيوداً على تصدير معادن استراتيجية.

وتبنى ترامب، المعروف بخطابه المتشدد، لهجة تصالحية في مطلع الأسبوع.

وقال يواكيم كليمنت خبير الاستثمار في بانمور ليبروم «عندما يتعلق الأمر بالرسوم الجمركية، فالصين هي بالتأكيد الدولة الوحيدة التي تلعب بشراسة مع الولايات المتحدة. ورغم أن الأسواق تتقبل الأمر بصدر رحب، سندخل مرة أخرى فترة يزداد فيها عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية».

وتم تداول الأسهم الأوروبية دون أعلى مستوياتها على الإطلاق التي وصلت إليها الأسبوع الماضي مع ازدهار التداول في مجال الذكاء الاصطناعي وتغلب التفاؤل بشأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية على الفوضى السياسية في فرنسا.

غير أن شبح تجدد الحرب التجارية لا يزال قائماً ما يؤدي إلى تقلبات جديدة. ولامس ما يسمى «بمؤشر الخوف» في أوروبا أعلى مستوى له في أكثر من شهرين خلال الجلسة.

وقال كريس لاركن مدير التداول والاستثمار في إيتريد التابعة لمورجان ستانلي «ربما يعتقد المستثمرون أن قصة الرسوم الجمركية باعتبارها محفزاً للسوق انتهت، لكن تبين الأسبوع الماضي أنها لا تزال مؤثرة».

وارتفع قطاع التكنولوجيا 1.8 % بدفعة كبيرة من سهم إيه.إس.إم.إل.

وربح مؤشر الموارد الأساسية 3 % مع ارتفاع أسعار النحاس على أمل تخفيف حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 % بعد إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء يوم الجمعة بعد 4 أيام فقط من استقالته من منصبه.

وقفز سهم بي.إس.آي للبرمجيات 35.8 % ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2021.

وارتفع سهم إكسوسينس 10.5 % بعد أن قالت شركة ثيون إنترناشونال اليونانية لتصنيع أنظمة الرؤية الليلية إنها تخطط لشراء حصة 9.8 % من نظيرتها الفرنسية. وانخفض سهم ثيون إنترناشونال 1.3 %.

وزاد سهم بيج يلو جروب 15.4 % بعد أن قالت شركة بلاك ستون أوروبا إنها في أولى مراحل النظر في تقديم عرض نقدي محتمل لشركة التخزين الذاتي المدرجة في بريطانيا.