هبوط حاد للعملات المشفرة خلال أسبوع تحت وطأة التوترات التجارية

سجّلت سوق العملات المشفرة «الكريبتو» خسائر أسبوعية قوية، خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، متأثرة بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 % على الواردات الصينية، وتعهده باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد بكين.

وأدى هذا التصعيد إلى موجة بيع حادة في سوق الأصول الرقمية، تسببت بخسائر سوقية، فاقت 300 مليار دولار في يوم واحد فقط (الجمعة)، في ظل حالة من القلق لدى المستثمرين من اتساع نطاق الحرب التجارية وتأثيرها على الأصول عالية المخاطر.

وهبط سعر بتكوين من مستويات قرب الـ 123 ألف دولار الأسبوع الماضي إلى 112969 دولاراً، مسجلاً انخفاضاً نسبته 8 %، كما انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 14 % لتتراجع من 4526 دولاراً إلى 3879 دولاراً بنهاية يوم الجمعة، فيما فقدت سولانا نحو 9.7 % من قيمتها، لتستقر عند 205 دولارات، بعد أن كانت 227 دولاراً في الأسبوع السابق، كما سجلت عملتا دوغكوين وإكس آر بي خسائر أسبوعية حادة.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر حوالي 3.88 تريليونات دولار، انخفاضاً من نحو 4.30 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبما يشكل خسارة 420 مليار دولار تقريباً، بنسبة انخفاض 10 % بالقيمة السوقية.

وتعكس موجة التراجع الأخيرة حساسية سوق العملات المشفرة تجاه التطورات السياسية والاقتصادية الكبرى، خصوصاً تلك المتعلقة بالتجارة العالمية، فسياسات ترامب التصعيدية تجاه الصين أعادت إلى الأذهان مخاوف من حرب تجارية جديدة قد تضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، وتدفعهم نحو الأصول الآمنة كالذهب، الذي سجل مستويات قياسية هذا الأسبوع.