27 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في 5 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثاني، وربح رأسمالها السوقي نحو 27 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.119 تريليونات درهم الجمعة قبل الماضي إلى 4.146 تريليونات درهم أمس، منها 3.131 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و1.015 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم سيولة خلال أسبوع ناهزت 9.75 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.17 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.58 مليار درهم في سوق دبي.

وذلك بعد التداول على 2.9 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 174.34 ألف صفقة. وواصل سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية رابحاً نحو 7 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 1.09% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.008 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 1.015 تريليون أمس.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي، في أسبوع، ليقفز 13.64%، وارتفعت أسهم تعليم القابضة 9.3%، والمزايا القابضة 6.97%، ودبي للاستثمار 6.8%، وتكافل الإمارات 6.6%، وزاد أجيليتي للمخازن 5.7%، والخليج للملاحة 5.6%، والعربية للطيران 4.7%، وجي إف إتش المالية 4.44%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 567.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 187.65 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 38.3 مليون درهم في 5 جلسات، محصلة مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم مقابل 1.27 مليار مبيعات. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.41% إلى 10113.91 نقطة، رابحاً نحو 20 مليار درهم في أسبوع.

وتباينت الأسهم المحلية في آخر جلسات الأسبوع، مع ارتفاع سوق دبي 0.40% إلى 5982.16 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.29% إلى 10113.91 نقطة.