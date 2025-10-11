مؤشرا دبي ومسقط يتصدران ارتفاعات الأسواق العربية

تصدر مؤشرا سوق دبي المالي وبورصة مسقط ارتفاعات البورصات العربية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، وسط أداء إيجابي للأسواق. في حين يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من عام 2025، في محاولة لاستشراف اتجاهات النمو والأرباح المتوقعة.

سوق دبي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي رابحاً نحو 7 مليارات درهم، مرتفعاً بنسبة 1.09% في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 13.64%، وارتفعت أسهم تعليم القابضة 9.3%، والمزايا القابضة 6.97%، ودبي للاستثمار 6.8%، وتكافل الإمارات 6.6%، وزاد أجيليتي للمخازن 5.7%، والخليج للملاحة 5.6%، والعربية للطيران 4.7%، وجي إف إتش المالية 4.44%.

في المقابل، تراجعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.55%، ودبي الوطنية للتأمين 6.9%، وطلبات 4.6%، والصناعات الوطنية القابضة 2.14%، ومصرف عجمان 2.08%، ودريك آند سكل 1.5%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.41% إلى مستوى 10113.91 نقطة، رابحاً نحو 20 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.07 مليار درهم في أسبوع، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 589.6 مليون درهم، ثم «بروج» جاذباً 456.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 23%، وأم القيوين للاستثمارات 12.9%، وبريسايت 9.8%، وبنك أم القيوين الوطني 7.4%، وأبوظبي للموانئ 6%، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 19%، ورابكو للاستثمار 10.2%، وعمان والإمارات للاستثمار 8.97%، وهيلي القابضة 6.9%، ولولو للتجزئة 3.6%.

السعودية

ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية «تاسي» بنسبة 0.76% إلى مستوى 11,583.31 نقطة، ليضيف 87.59 نقطة عند مستوى إغلاق الأسبوع السابق 11,495.72 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» بنهاية الأسبوع إلى 9.403 تريليونات ريال. وبلغت قيم التداولات الأسبوعية 28.96 مليار ريال، مقارنة مع 33.18 مليار ريال بالأسبوع الماضي، فيما بلغت أحجام التداولات 1.74 مليار سهم، مقارنة بـ1.68 مليار سهم للأسبوع السابق.

وجاء سهم ساسكو في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو 17.07%، وصعدت أسهم الدريس 13.24%، ومرافق 9.44%، وتسهيل 8.5%، والعبيكان للزجاج 8.2%، بينما تصدرت أسهم تْشب قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع بانخفاض 6.92%، وتراجعت أسهم إعمار 5.74%، وسمو 4.1%، وجاز 4%، وكيمانول 3.97%.

الكويت

وفي الكويت خالف مؤشر السوق الأول اتجاه باقي المؤشرات الرئيسية، ليسجل انخفاضاً بنحو 0.15% إلى النقطة 9301.65.

وسجل مؤشر السوق العام مكاسب هامشية بنسبة 0.08% خلال الأسبوع، لينهي التعاملات عند مستوى 8780.1 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1% مغلقاً عند مستوى 8428.42، وارتفع «الرئيسي 50» بنحو 1.62% إلى النقطة 8744.62.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية بنهاية تعاملات الأسبوع 52.51 مليار دينار، كما صعدت قيم التداولات إلى 786.07 مليون دينار، وكمية التداول الأسبوعية 4.76 مليارات سهم، عبر 203.31 آلاف صفقة.

وتصدرت أسهم تنظيف قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 32.48%، تلتها أسهم الامتياز بارتفاع 22.88%، وأرجان 20.90%، وأسيكو 20.60%، وآبار 19.66%، بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع أسبوعي 34.39%، والصفاة 9.93%، ومتحدة 6.46%، ورقية 5.67%، والتقدم 5.66%.

قطر

كذلك ارتفع مؤشر بورصة قطر العام بنسبة 0.65% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 10933.22 نقطة.وسجلت القيمة السوقية للأسهم القطرية بنهاية تعاملات الأسبوع 654.22 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 650.59 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 1.42 مليار ريال، وأحجام التداولات 573.88 مليون سهم، عبر 83.24 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم قطر لصناعة الألمنيوم قائمة الأكثر ارتفاعاً بصعود 5% تقريباً، تلتها أسهم QNB بنسبة 2.3% وشركة المحار القابضة بالنسبة نفسها تقريباً، ثم الفالح التعليمية القابضة ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 2% لكل منهما.

وجاءت أسهم شركة ودان الغذائية في صدارة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض 4.1%، وإنماء 4% تقريباً، ومجموعة إزدان القابضة 3.4%، وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت 2.7%، والخليج للمخازن 2.3%.

البحرين

وارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.90% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، ليغلق عند مستوى 1970.73 نقطة. كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 3.23% منهياً التعاملات عند مستوى 948.07 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات الأسبوعية 2.908 مليون دينار بحريني، وسجلت أحجام التداولات الأسبوعية 11.896 مليون سهم.

وجاءت أسهم مجموعة جي إف إتش المالية بصدارة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنسبة 8.96%، تلتها أسهم NHOTEL بارتفاع 4.35%، ثم أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2%، بينما تصدرت أسهم إثمار القابضة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 7.69%، تلتها أسهم شركة عقارات السيف بانخفاض نسبته 2.54%، ثم زين البحرين 1.69%.

مسقط

وفي عمان سجل مؤشر بورصة مسقط 30 ارتفاعاً بنسبة 1.37% وصولاً إلى النقطة 5249.58، مقارنة بمستوى 5178.50 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعاً نسبته 1.70%.

وخلال الأسبوع ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 21.08%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 5.61%، فيما تراجعت الصفقات بنسبة 5.08%.

وتصدرت أسهم أسياد للنقل البحري قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 13.18%، تلتها أسهم جلفار للهندسة والمقاولات التي ارتفعت 8.33%، ثم المدينة للاستثمار القابضة 7.5%، وبنك ظفار 6.9%، تلتها أسهم أوكيو للصناعات الأساسية بنسبة 6.62%.

بينما تصدرت أسهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 12.5%، ثم المركز المالي 9.52%، ومسقط للتأمين 9.32%، وظفار لتوليد الكهرباء 4.49%.

بورصة مصر

وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 عند 37376.93 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.29%، كما سجل مؤشر EGX70 EWI صعوداً بنحو 2.79%، مغلقاً عند 11,342.71 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر EWI 100EGX بنحو 2.35% منهياً التعاملات عند 14,972.9 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,642.1 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.78%، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 453.6 ملياراً، في حين بلغت كمية التداول نحو 6,437 ملايين ورقة منفذة على 486 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 330.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 8,087 ملايين ورقة منفذة على 596 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 93.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، في حين استحوذ الأجانب على نسبة 1.7%، والعرب على 4.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 24.9 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 213.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.